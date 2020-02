Fallece David Roback, cofundador de Mazzy Star

El mundo de la música ha perdido a otra de sus figuras, ya que hoy se confirmó el fallecimiento de David Roback, cofundador de Mazzy Star, a la edad de 61 años.

El representante del grupo fue el encargado de dar el anuncio, sin embargo no mencionó las causas del deceso. Roback formó a Mazzy Star en 1989 junto a su compañera de Opal, Kendra Smith; la cual fue reemplazada después por Hope Sandoval.

El grupo se convirtió en uno de los pilares del movimiento shoegazing, el cual tenía como géneros musicales al rock alternativo y el dream pop.

El tema más famoso de la banda fue "Fade Into You", el cual viene en su segundo álbum de estudio "So Tonight That I Might See" y que cual salió en octubre de 1993.

El grupo también tiene apariciones en la cultura de los gamers debido a que el tema "Into Dust", que también pertenece al mismo disco ya antes mencionado, fue usado en la promoción del video juego "Gears of War 3" en el 2011.



La importancia de David Roback en Mazzy Star era notable. Además de ser el guitarrista y tecladista del grupo, co-escribía las canciones y era el encargado de producir los discos de la banda.

