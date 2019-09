"Dios salve a la Reina porque han revivido a Freddie Mercury"; una noche mágica

“Dios salve a la Reina porque han revivido a Freddie Mercury”, es lo que miles de personas pudieron disfrutar en la Arena Ciudad de México, con la agrupación argentina que de manera idéntica interpretaron los éxitos de Queen.

Fue el tema “Bohemian Rhapsody”, que hizo estremecer a las casi nueve mil personas que se dieron cita en el lugar, todos se pusieron de pie para cantar y brincar de la felicidad que ocasionaba el estar escuchando una voz idéntica al líder de la banda británica.

La agrupación integrada por Pablo Padín, Francisco Calgaro, Ezequiel Tibaldo y Matías Albornoz, salió al escenario a las diez de la noche con el intro de “We will rock you” y la canción “Now I'm here”.

Familias enteras estaban en el lugar, se podían ver niños de todas las edades por doquier, muchos sin saber que se trataba de un tributo, pensaban que era la banda original y la felicidad y el brillo de sus ojos mostraba el inolvidable momento que estaban viviendo.

“Another one bites the dust”, “Somebody to love”, “Fat bottomed girls”, “Killer Queen”, “Keep yourself alive”, fueron algunos de los temas que dejaron a todos los fanáticos de Queen estupefactos por el espectáculo que estaban presenciando.

Con una escenografía que evocaba a la que los británicos usaban y una iluminación compuesta por tres parrillas sobre el escenario que prendían y apagaban las luces de color rojo, verde y naranja, hacían que el vocalista argentino, que siempre estaba metido en su papel de Freddie, saludara en inglés diciendo, “buenas noches México, gracias por tenernos esta noche, gracias por venir, los amamos”.

La noche continuó con “Under pressure”, causando euforia, pasando a una sección acústica con “Love of my life”, tema en el que todos prendieron la luz de su celular, moviéndolo de un lado a otro, mientras que el vocalista le cedió el micrófono a la audiencia para que continuara cantando.

Después de un solo de guitarra, el clímax de la noche llegó con “Bohemian Rhapsody”, continuando la locura al iniciar “Radio Ga Ga”, “Hammer to fall” y “Crazy little thing called love”, las personas aplaudían al unísono de las canciones, las cantaban y bailaban sin cesar.

“Es la mejor banda de tributo a Queen”, opinan muchas personas y durante sus presentaciones en México demostraron que esos comentarios son ciertos, pues al interpretar “We will rock you” y la tan esperada “We are the champions”, todos reverenciaban a Dios salve a la Reina.

La noche mágica de todos los fanáticos de Queen llegó a su fin con “I want to break free”, “The show must go on” y “Don't stop me now”, dejando así gratos recuerdos que muchos los llevaran consigo por siempre.