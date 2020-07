Daniel Quién se inspira en Paul McCartney para su folk nostálgico

Daniel Quién irrumpe en la escena musical con un folk nostálgico, a través del cual no solo quiere transmitir sentimientos sino mensajes de superación personal.

Compartió que fue el cantante inglés Paul McCartney su mayor inspiración para seguir en el camino de la música y por él escribió su canción “Boy behind darkness”

Recordó una vez que el exbeatle daría un concierto gratuito en el Zócalo. El joven intérprete vivía en Sinaloa y, con un amigo de la preparatoria, pensó escaparse a la CDMX para asistir el recital, al cual llegaría con una canción dedicada a Sir Paul.

Además, pensaba llevar una manta gitante con la leyenda "Paul McCartney escribimos esta canción para ti, por favor escúchala" con la intención de que el músico lo escuchara, invitaría a él y su compañero a camerinos, "y seríamos amigos por siempre. Esa motivación e idea loca hizo que escribiera mi primera canción”.

“Más que algo triste es algo esperanzador, porque es aceptar que van a venir cosas malas en la vida, pero que uno necesita una constante para sobrellevarlas. Es como un invitación al aprendizaje de la realidad en sus propios términos, de la mezcla entre cosas buenas y malas, que siempre hemos tenido y siempre vamos a tener; aprovechar las malas como una oportunidad de crecimiento”, comentó el cantante durante una presentación por streaming.

“Nos Queda Mucho Dolor Por Recorrer” fue uno de los sencillos que interpretó durante su show virtual, en el cual agradeció el apoyo de todas las personas que lo han ayudado a cumplir sus sueños, como fue el caso de Ed Maverick.

Durante su presentación en donde también interpretó temas como “Ausencia” y “Aroma a nostalgia”, entre otros, explicó que lo más importante para él es transmitir sus emociones mediante las melodías de su música.

“Me gusta mucho enfocarme en las melodías. Cuando yo era pequeño veía películas japonesas y cuando escuchaba sus canciones yo no podía entender lo que decían, pero me transmitían algo; luego buscaba las letras y no las entendía porque estaban en otro contexto y me di cuenta de algo: que cuando sientes la canción no importa si no entiendes la letra, con que la melodía cumpla su objetivo de transmitirte algo ya es demasiado y eso me gusta hacer”, comentó.

Contó que cuando escribe una canción suele pensar en las personas que no hablan español, pues se cuestiona si ellos sentirán la felicidad, amor o desamor que busca transmitir. “Espero que eso sea lo que sienta, en donde aún si mi voz o sin que existan mis letras, que esas melodías puedan ser replicadas e hicieran sentir algo”, ahondó.

El cantante promocionan su nuevo sencillo “Lo Supe de Ti”, que saldrá próximamente en todas la plataformas digitales.

nrv