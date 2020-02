Dalú no sabía que en un tuit, la Embajada de Estados Unidos en México puso su foto con la frase “El futuro es brillante. Mexico es tu hogar. Construye tu futuro aquí” (sic.). Dicha publicación ha generado distintas opiniones, pues algunos cuestionaron que el país vecino quiera decirles a los mexicanos dónde deben construir su futuro, mientras que otros los criticaron por no escribir bien “México” y otros más se enorgullecieron de que joven promesa fuera mencionada por dicha representación oficial estadounidense.

Lo cierto es que la ganadora de "La academia" todavía no entra en contacto con el mundo fuera de la casa, ya que estos tres días se ha dedicado a actividades de prensa y aún no tiene su celular con ella. Al comentarle sobre lo que publicó en su cuenta de Twitter la embajada, la cantante y compositora dijo que no toma de forma negativa el post. De hecho, mucha de su familia vive en Estados Unidos, entre ellos su mamá y sus tías, es por eso que ahí también quiere llegar con su música.

“Yo agradezco que la embajada me haya felicitado. La verdad es que mis fans saben que yo escribo música en inglés, sé que la música traspasa fronteras y yo con mi música quiero llegar a Estados Unidos, a todo el mundo”, dijo la joven a EL UNIVERSAL.

En breve, los académicos comenzarán con la gira y al preguntarle qué hará con el premio de un millón de pesos que ganó, dijo que lo invertirá en su familia y en la música.

"Obviamente quiero ayudar a mi familia, trabajar en mi música, comprarme instrumentos y hacer más música”, dijo, y también señaló que quiere ocupar parte de esa ganancia para llevar a sus hermanitas a Disney.



¿Qué piensa respecto a la polémica de tú triunfo?

Con una voz decidida, Dalú se pronuncia sobre su triunfo en "La academia". Cuando se supo que ella había ganado, se generaron críticas en redes sociales, ya que muchos consideraban que el triunfo debía ser para Angie, de Honduras.

“Yo sé que me merezco ese lugar. No me lo esperaba pero si pasó es porque me lo merezco, ya merecía ganar México. Al final el público es el que decide, no me va afectar ningún comentario malo”.

Ahora se esforzará en trabajar en un disco con composiciones propias enfocadas al pop, aunque no se le olvida que Alexander Acha habló de hacerle una canción, por lo que espera que este y más planes puedan concretarse a futuro.

