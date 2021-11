¿Coquetea Daddy Yankee con BTS?

Las señales que da Daddy Yankee en torno a una posible colaboración con BTS son cada vez más.

El cantante ha dado retuit a varios de los contenidos de la banda coreana, pero hoy se hizo tendencia por haber dado los buenos días en coreano.

"Daddy yankee le había dado like a este Tweet sobre una Coll con J-Hope. Además hoy J-Hope dijo en weverse que estaba trabajando en música, Daddy hizo un tweet saludando en coreano. Son muchas coincidencias", escribió @EvThgoesH0CKN.



"Daddy Yankee viene dando like a cosas de los bts hace rato y ahora twittea en coreano a mi no me engañan, antes de retirarse dijo voy a darle un último regalo a la industria de la música", comentó el usuario @jkfineline.

Los comentarios en general han sido favorables para un dueto y algunos ya piden que el ft. sea "Rompe".

"@daddy_yankee señor! Es muy de mañana aún para que me haga este tipo de ilusiones y esperanzas. I’ll never lose hope!". tuiteó Hope Vante.



Ésta no es la primera vez que se vincula a Daddy Yankee con los coreanos, pues en 2020 Yoongi, Jimin y Jin, integrantes de la banda de K-Pop, hicieron una coreografía de "Calma", de Dady Yankee.

mafa