Cage the Elephant triunfa en el Pepsi Center de la CDMX

Cage The Elephant llegó este lunes a suelo mexicano para celebrar con la gente por su nuevo disco, Social Cues, y hacer un recorrido por los temas que han marcado su carrera y que los han hecho queridos y seguidos en esta tierra.

La música en el Pepsi Center de La Ciudad de México comenzó poco antes de las ocho, con los invitados especiales: Spoon, que dio la bienvenida tocando canciones como Gimme Fiction y The way we get by.

Los miembros de esta banda texana saludaron en inglés y en español como una cortesía con el público que estaba allí esa noche también para escucharlos, luego de su última visita en 2017.

"Gracias a ustedes por aparecer temprano, una de las cosas más grandiosas es la Ciudad de México. Ustedes saben que los amamos", dijo el vocalista, Britt Daniel.

Cuando se despidieron, poco después de las ocho y media, no lo hicieron sin tocar otros temas populares como "Inside Out" y en cuanto salieron del escenario, este se llenó de gente del staff que lo transformó en un espacio de dos pisos para Cage the Elephant.

No fue hasta cerca de las nueve y media cuando los músicos estadounidenses aparecieron para ofrecer un show lleno de energía y agradecimiento.

Si la unión de los instrumentos, el juego de luces y la voz de Matt Schultz ya eran un espectáculo sin igual, el vocalista sumó al concierto una particularidad más: su movimiento constante, su cuerpo que a veces ponía de cabeza o bailaba de un extremo a otro del lugar, al mismo tiempo en que sumaba pequeños accesorios a su outfit como gorras y guantes, y transformaba su vestuario quitando o añade do cosas, claro, sin dejar de cantar con esa gran voz. Un verdadero espectáculo visual y auditivo que sorprendió a muchos de los allí presentes.

Desde 2017, cuando lanzaron "Unpeeled", Cage the Elephant no había sacado un nuevo disco. Ahora, con "Social Cues" suman cinco álbumes, entre ellos "Tell me I'm Pretty" y "Thank you, happy birthday".

Las canciones que la banda eligió para la noche fueron un verdadero recorrido por su historia, en la que el público jugó un papel importante coreando cada tema, completándolo junto a Matt y acompañando el baile del cantante desde las gradas o desde la pista.

"Broken boy" , "Too late to say goodbye" , "Ready to Let go" , "Social Cues" , "Tokio Smoke" y "Mess around", fueron algunas de las canciones de la noche.

En una parte del concierto, Matt sacó una bandera de México, la colocó en su cuello y bailó sosteniéndola firmemente a veces y otras moviéndola de un lado a otro.

"I'ts just forever" , "Telescope" y "Shake me Down" también hicieron vibrar el lugar.

Si bien el baile fue una constante, Matt se tomó varias pausas en la noche para agradecer a los asistentes por estar allí y por ese intercambio entre ambas partes: de un lado la música, el baile y los instrumentos, y el de los coros, el baile y la energía, creando una mezcla perfecta.

Cage the Elephant nació en 2006 en Kentucky. Sus sonidos navegan entre el rock y el indie rock. Cuenta con seis integrantes, entre ellos los dos hermanos Matt y Brad Schultz. Desde su nacimiento, la banda ha destacado también por la experiencia en sus presentaciones en vivo.