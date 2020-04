The Beatles, lo más buscado por los mexicanos en Google

"Nadie es profeta en su tierra", éste dicho es aplicable hasta para el legendario cuarteto inglés The Beatles, quienes de acuerdo a Google Trends, México ocupa el primer lugar de búsquedas de la banda después de su separación de hace 50 años.

“Esto se debe a la influencia que tenemos de Estados Unidos, que son nuestros vecinos y cuando llegaron en el 64 y se expandió toda la ola de la Beatlemanía, todo eso llegó a México y termina pegándole de manera muy fuerte, además el país ya venía con una gran influenza y musicalidad del rock & roll, por eso fue bienvenida la música de los Beatles”, dijo a EL UNIVERSAL Armando Ávila, Productor musical.

No sólo los mexicanos los aman, el amor que sentían y siguen manteniendo los originarios de Liverpool es recíproco, Paul McCartney en reiteradas ocasiones ha mencionado que el público mexicano ha sido el mejor que ha tenido en todos los tiempos y nuestro país es una de las paradas principales en las giras del legendario bajista.

"También Ringo Starr vino a México a grabar su película 'El Cavernícola', que se estrenó en los ochenta (1981), utilizó los estudios Churubusco y locaciones en Zacatecas, George Harrison también tenía un gran afecto y acercamiento al país porque los padres de su esposa Olivia eran del Estado de México, John Lennon no tuvo la oportunidad de venir a México aunque si quería porque tenía problemas con su visa estadounidense y no podía salir del país”, comentó el crítico musical Asael Grande.



John, Paul, George y Ringo a su llegada a América hicieron parada en el show de Ed Sullivan.

El 10 de abril de 1970, Paul McCartney anunció que abandonaba The Beatles, la noticia de la desintegración de la banda musical más importante del siglo XX, estremeció al mundo, pero a cinco décadas de su desaparición, su legado musical sigue más vigente que nunca, ya que se encuentra en el gusto de las nuevas generaciones, un fenómeno que nadie ha conseguido a la fecha.

“Las nuevas generaciones los van redescubriendo, pero creo también tiene mucho que ver lo que ellos manejan, todo lo que tiene que ver con el mundo de los Beatles hasta el día de hoy, Apple Records su compañía de discos y de mercancía sigue pendiente y cada años salen con algo nuevo, hacen espectáculos, ahora hacen ediciones especiales con mezclas del aniversario de cada disco y eso hacen que sean frescos y vigentes”, indicó Ávila.



Abbey Road fue el último disco que grabó el Cuarteto de Liverpool en un estudio. AP

También parte de esa vigencia, de acuerdo al productor, se debe a que abarcaron diferentes temas sociales, que hacen que cualquier canción se relaciones con todos los movimientos que surgen alrededor del mundo.

“Ellos fueron muy inteligentes en abarcar todos los temas de la vida cotidiana, tanto del amor como de la protesta social, pero también atraparon a los niños con Yellow Submarine y con todo eso que hicieron y fueron adaptándose a cada situación social y eso logró que hasta el día de hoy haya una canción de los Beatles que venga al caso, que tenga que ver con lo que está pasando”, comentó.

¿Y si no se hubieran separado serían igual de famosos?

De acuerdo a los conocedores y expertos, opinan que es el único grupo en la historia que la fama y el éxito va más allá de su separación, la cual no influyó en nada para que dejaran obras maestras en la música, algo que difícilmente podrá conseguir otra banda.

"Yo creo que si hubieran sido súper famosos, pero mi teoría de manera personal es que ellos en siete años generaron lo que muchos artistas no lo hacen en toda una vida de carrera, ya no había más allá, ya lo habían logrado todo, siento que en ese periodo de siete años abarcaron todo completamente, inventaron todos los estilos que te puedas imaginar, obviamente todos los fans lamentan que se hayan separado, pero yo siento que eso es lo que les da su toque místico y de leyenda al grupo y estuvo bien que se separaran ya no había para más. No existe un artista que en ese periodo tan corto hay lanzado tantas canciones tan buenas en diferentes estilos", explicó Armando.



En el estudio de Apple Records, The Beatles crearon piezas memorables.

"Yoko Ono la culpable del cuento"

Yoko Ono ha pasado a la historia por ser considerada por muchos la mujer que fue la culpable que hizo que The Beatles se separaran, el amor férreo que sentía Lennon por su mujer era tan grande que quiso involucrarla en todo lo que hacía la banda, algo que no fue del agrado de sus compañeros especialmente de McCartney, pero sus problemas ya venían desde antes, ella podría decirse que fue la gota que derramó el vaso.

“Para John su mundo era Yoko Ono y él trató que embonara en el mundo de los Beatles, pero ya era difícil y siento que ya estaban hartos y necesitaban probar otras cosas, y Paul, nadie lo dice, pero también le entregó su vida a Linda McCartney e hizo una banda con ella y no se movía sin ella, pero aunque Yoko Ono no hubiera llegado, en algún punto tenían que parar, porque iban muy avanzados, muy acelerados, con una cantidad de genialidad que no se daban abasto y en algún punto se separarían”.



En 1971, John y Yoko se mudaron a vivir a Nueva York tras la separación de la banda.

