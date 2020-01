Ariana Grande, como quinceañera y con sus papás, en los Grammy

Ariana Grande ha sido una de las estrellas que más han dado de qué hablar en la alfombra roja de los Grammy 2020.

Los tuits sobre su vestido no se han hecho esperar. La cantante de 26 años decidió quitarse 11 y lucir un vestido que algunos han definido como digno de una quinceañera.



No es cualquier atuendo, es un vestuario gris del diseñador italiano Giambattista Valli inspirado en las princesas, con distintas capas de tul atizada con su tradicional cola de caballo.

Para acompañar la ilusión, la cantante decidió no acudir sola, sino hacerlo con su madre Joan Grande y su padre Edward Butera, quienes desfilaron a su lado y posaron con ella.



Ariana Grande posó para las cámaras junto a sus papás. Foto: EFE/EPA/Etienne Laurent

La cantante se ha mantenido hermética en cuanto a la relación de sus padres. Joan se separó de Butera cuando Ariana tenía ocho años.



Foto: REUTERS/Mike Blake

“Que Ariana trajera a sus padres a la alfombra roja fue lo más lindo. El hecho de que ella sea feliz, con su padre y su madre juntos, es la mejor sensación del mundo”, publicó el usuario @Agvideoo.



Ariana bringing her parents on the red carpet was the cutest thing

the fact that she’s happy, with her dad & her mom together is the best feeling in the world. my heart’s full. love these 3 humans. @ArianaGrande @joangrande @CaptainEddieB #GRAMMYAwards2020 #Grammys2020 pic.twitter.com/1kxjjjKS60

— @Agvideoo) January 27, 2020