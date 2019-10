Anuel AA se alza como el rey de los Latin AMAs 2019

Los fans eligieron y fue Anuel AA, quien se convirtió en el máximo ganador de los “Latin American Music Awards” al llevarse cinco premios, incluyendo Artista del Año, Álbum del Año y Álbum Favorito - Urbano por Real hasta la muerte, Artista Favorito Masculino y Artista Favorito Urbano.

Con dos galardones le siguieron: Ozuna, Cardi B, Selena Gómez y Dj Snake, por el Sencillo del Año y la Canción Favorita - Urbano, gracias a su exitosa colaboración “Taki Taki”; Romeo Santos por Artista Favorito –Tropical y Álbum Favorito –Tropical por Utopía; Sebastian Yatra por Canción Favorita - Pop “Ya No Tiene Novio” y Álbum Favorito - Pop por Fantasía; Christian Nodal por Artista Favorito - Regional Mexicano y Canción Favorita – Regional Mexicano por “No Te Contaron Mal”; y CNCO por Dúo o Grupo Favorito y Artista Favorito Pop.

Quien puso el momento nostálgico de la premiación fue Marc Anthony quien dedicó su premio International Artist Award of Excellence al Príncipe de la Canción, “mi querido hermano” José José, a quien además rindió tributo interpretando su clásico “Almohada”.

El superastro neoyorquino de origen puertorriqueño, que recibió el trofeo de manos de la actriz mexicana Kate del Castillo, agradeció en un breve discurso el premio especial diciendo que prefiere cantar que hablar.

“Esto no pasa en un día ni en un año, hemos estado ya en este ambiente 30 años y tengo que agradecer a mi equipo, a Magnus, a Sony, a mi familia, pero más que nada a mis hijos que han sacrificado tanto para que papi pueda lograr su sueño en su nombre”, dijo el cantante de salsa y pop, que ha triunfado tanto en el mercado latino como en el anglo.

Becky G recibió poco después el Premio Evolución Extraordinaria, tras interpretar un popurrí de éxitos que incluyeron “Becky from the Block”, “Mayores”, “Sin pijama” y “Mala santa”.

Al recibir el trofeo de manos del rapero Pitbull, la cantante estadounidense de origen mexicano le agradeció a su familia por haberla acompañado a través de años de sacrificio para alcanzar su sueño de ser artista. También le agradeció a sus fans “por aceptarme como soy, una mexicana americana de Inglewood, (California)” y se lo dedicó a sus abuelos, “responsables por la sangre latina que corre con mucho orgullo dentro de mis venas”.

La ceremonia de los Latin American Music Awards, en su quinta edición, comenzó con un número musical de Farruko y Jason Derulo, quienes interpretaron el tema “Mamacita” acompañados por un cuerpo de bailarinas. Poco después la cantante mexicana Sofía Reyes entonó su himno de empoderamiento multilingüe “RIP” en un escenario decorado estilo Día de los Muertos, con grandes imágenes de las clásicas Catrinas mexicanas y bailarinas en pequeños atuendos con diseño de esqueleto.

Entre los primeros premiados estuvieron el popular quinteto CNCO, que obtuvo los premios al dúo o grupo favorito y artista favorito - pop, y Christian Nodal, que ganó canción favorita - regional mexicano por “No te contaron mal”.

El honor al nuevo artista del año fue para Lunay.

“Para mí es más que un sueño cumplido”, dijo el cantante boricua de reggaetón y trap. “A todas las personas que son subestimadas, yo fui subestimado, soy subestimado y estoy aquí en los (Latin) AMAs”.

El reggaetonero Ozuna llegó a la velada con la mayor cantidad de nominaciones, nueve, incluyendo a artista del año y artista masculino favorito. El “Rey de la Bachata” Romeo Santos y el astro del trap boricua Bad Bunny le siguen de cerca con ocho cada uno, mientras que el rapero Anuel AA cuenta con siete.

Con cinco está la Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, con cuatro Marc Anthony, Maluma, Luis Fonsi, Daddy Yankee y Sebastián Yatra, y con tres Becky G, Rosalía, Pedro Capó, Wisin & Yandel, DJ Snake y Drake.

Lista de ganadores:

Artista del Año / Artist of the Year

Anuel AA (ganador)

Bad Bunny

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Christian Nodal • Daddy Yankee

J Balvin

Karol G

Maluma

Ozuna

Romeo Santos

Nuevo Artista del Año / New Artist of the Year

Darell

Jhay Cortez

Lunay (ganador)

Paulo Londra

Rosalía

Sech

Sencillo del Año / Song of the Year

Anuel AA & Romeo Santos “Ella Quiere Beber”

Bad Bunny & Drake “MIA”

Daddy Yankee Featuring Snow “Con Calma”

DJ Snake Featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B “Taki Taki” (ganador)

Pedro Capó & Farruko “Calma”

Álbum del Año / Album of the Year

Anuel AA– Real Hasta La Muerte (ganador)

Bad Bunny - X 100PRE

Luis Fonsi - VIDA

Ozuna – Aura

Santana – Africa Speaks

Artista Favorita - Femenina / Favorite Artist - Female

Becky G (ganadora)

Karol G

Natalia Lafourcade

Natti Natasha

Rosalía

Artista Favorito - Masculino / Favorite Artist - Male

Anuel AA (ganador)

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Romeo Santos

Dúo o Grupo Favorito / Favorite Duo or Group

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

CNCO (ganador)

Los Ángeles Azules

T3r Elemento

Wisin & Yandel

Artista Favorito - Pop / Favorite Artist - Pop

CNCO (ganador)

Luis Fonsi

Pedro Capó

Sebastián Yatra

Álbum Favorito - Pop / Favorite Album - Pop

Luis Fonsi – VIDA

Rosalía – El Mal Querer

Santana – Africa Speaks

Sebastián Yatra – Fantasía

Canción Favorita - Pop / Favorite Song - Pop

Becky G & Kane Brown – “Lost In The Middle Of Nowhere (remix)”

Luis Fonsi y Ozuna – “Imposible”

Pedro Capó & Farruko – “Calma”

Reik & Maluma – “Amigos Con Derechos”

Sebastián Yatra y Mau y Ricky – "Ya No Tiene Novio

Artista Favorito - Regional Mexicano / Favorite Artist - Regional Mexican

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Calibre 50

Christian Nodal

T3r Elemento

Álbum Favorito - Regional Mexicano / Favorite Album - Regional Mexican

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga- Con Todas Las Fuerzas

Lenin Ramírez - Bendecido

Raymix – Oye Mujer (ganador)

T3r Elemento – The Green Trip

Canción Favorita - Regional Mexicano / Favorite Song - Regional Mexican

Banda Los Sebastianes – “A Través del Vaso”

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga – “Mejor Me Alejo”

Christian Nodal – “No Te Contaron Mal”

Los Ángeles Azules featuring Natalia LaFourcade – “Nunca Es Suficiente”

T3r Elemento featuring Gerardo Ortiz – “Aerolínea Carrillo”

Artista Favorito - Urbano / Favorite Artist - Urban

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Álbum Favorito - Urbano / Favorite Album - Urban

Anuel AA – Real Hasta La Muerte

Bad Bunny - X 100PRE

Farruko – Gangalee

Ozuna - Aura

Canción Favorita - Urbano / Favorite Song - Urban

Anuel AA & Romeo Santos – “Ella Quiere Beber”

Bad Bunny & Drake – “MIA”

Daddy Yankee Featuring Snow – “Con Calma”

DJ Snake Featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B – “Taki Taki”

Ozuna & Manuel Turizo – “Vaina Loca”

Artista Favorito – Tropical / Favorite Artist - Tropical

Carlos Vives

Juan Luis Guerra

Marc Anthony

Romeo Santos

Álbum Favorito – Tropical / Favorite Album - Tropical

Gilberto Santa Rosa – 40... Y Contando (En Vivo Desde Puerto Rico)

Juan Luis Guerra 4.40 – Literal

Marc Anthony – OPUS

Romeo Santos – Utopia (ganador)

Canción Favorita – Tropical / Favorite Song - Tropical

Aventura – “Inmortal”

Prince Royce y Marc Anthony – “Adicto” (ganador)

Romeo Santos “Centavito”

Silvestre Dangond y Maluma – “Vivir Bailando”

Wisin y Yandel y Romeo Santos – “Aullando”

Artista Favorito – Crossover / Favorite Crossover Artist

DJ Snake

Drake

Sean Paul

Snow

Tour Favorito / Favorite Tour

Bad Bunny

Chayanne

Jennifer Lopez

Luis Miguel

Marc Anthony

Video Favorito / Favorite Video

Camila - “Te Confieso”

Becky G y Maluma - “La Respuesta”

Daddy Yankee y Wisin y Yandel - “Si Supieras”

Sofia Reyes Ft. Rita Ora y Anitta - “R.I.P.” (ganadora)

Sebastian Yatra y Camilo - “En Guerra”