Antes del Día del padre, Ozuna lanza sencillo dedicado a su hija

Bendiciones y respeto a cada uno de los padres de este mundo Los que luchan día a día por su castillo por su familia y por su manada, no es fácil muchas cuestas en el camino pero el mejor resultado es ver la felicidad de nuestras crías.FELICIDADES EN TU SEMANA Y SIEMPRE .A LOS PADRES IRRESPONSABLES MUCHOS ESTÁN A TIEMPO BUSCA TU [email protected] QUE TE NECESITA YO NUNCA TUVE A MI PAPÁ Y POR ESO ESTE SENTIMIENTO!!! #MiNiña#ENOC LINK EN MI BIO

A post shared by OZUNA (@ozuna) on Jun 19, 2020 at 10:04am PDT