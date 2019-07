Amy Winehouse, ocho años sin el talento y los escándalos de una estrella

El día de hoy se cumplen ocho años del fallecimiento de Amy Winehouse, una de las cantantes más reconocidas de la década pasada, ya sea por sus canciones, por sus logros o por sus escándalos. Recordaremos un poco de esas facetas.

Triunfo desde el inicio

El álbum debut de la cantante británica se tituló "Frank", fue lanzado en el 2003 y ese mismo año fue nominado en los premios Mercury Prize en la categoría "mejor disco del Reino Unido".

Sobredosis, una constante en su vida

Amy Winehouse fue grabada por sus acompañantes (con amigos así ¿para qué quieren enemigos) durante una fiesta, en su propio domicilio, mientras consumía crack, éxtasis y cocaína.

"Back To Black", su mejor disco

La producción discográfica con más éxito durante toda su carrera fue "Back to Black", publicado en el 2006, fue nominado a seis categorías diferentes en los premios Grammy, de los cuales consiguió cinco, entre ellos Canción del año, Grabación del año, Mejor artista nuevo. El álbum "Back to Black" fue el disco más vendido del siglo XXI en el Reino Unido, con más de 3 millones de copias.

Una relación sumamente tóxica

Después de separarse por un tiempo, Amy regresó con Blake Fielder para contraer nupcias, pero al poco tiempo fueron fotografiados con heridas y cortes en el rostro, tuvieron una riña y ese fue el resultado. En su momento muchos medios culparon a Blake de ser, en gran parte, responsable de la muerte de Amy Winehouse pues fue él quien la llevó a consumir drogas duras. "Nos amamos de una manera intensa y probablemente de una forma malsana...no puedes tener una relación y ser adicto a la heroína" confesó en un documental acerca de la cantante.

Su éxito continuó como legado

Después de su muerte, Winehouse fue incluida en la lista de "las 100 mejores mujeres en la música" realizada por el canal televisivo VH1, obteniendo el puesto número 26.



