"In The Air Tonight" de Phil Collins, popular otra vez por Youtubers

El pasado 27 de julio, los hermanos Tim y Fred Williams se volvieron virales gracias a un video en donde reaccionan a la canción "In The Air Tonight" de Phil Collins.

El video no sólo ayudó a los Youtubers a ganar más popularidad, sino que el músico inglés también contó con la misma suerte, ya que el tema regresó a las listas de popularidad.

Ahora el clip cuenta con más de 204 millones de visitas, además el sencillo aumentó su número de ventas y se encuentra en el top 3 de las listas de plataformas como iTunes.

En el famoso video, que pertenece a su sección conocida como First Time Hearing (Primera vez que escuchamos), se puede ver a los gemelos mostrar su admiración hacia el exintegrante de Genesis.

"Nunca había visto a alguien poner tanto drama en tres minutos. La canción es una locura", mencionó uno de los hermanos.

La grabación cuenta con más de 5 millones de visitas, lo que la hace como la más éxitosa del canal de Youtube TwinsthenewTrend.

"In the Air Tonight" fue el sencillo debut en el primer disco solista de Phil Collins, "Face Value", el cual salió en 1981. Alcanzó el segundo lugar en la lista de sencillos en el Reino Unido y el 19° en las listas de Estados Unidos.

La letra cuenta la trágica historia que el compositor vivió al separarse de su primera esposa en 1979.



