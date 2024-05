Actriz de "La Reina del Sur", que anunció que estaba embarazada a sus 55 años, revela: "Nunca hubo bebé"

Alina Lozano, la actriz colombiana conocida por su participación en producciones como "La reina del sur" y "El señor de los cielos", compartió con gran ilusión hace un mes la noticia de que, a sus 55 años, esperaba un bebé junto a su pareja más joven, Jim Velásquez, un influencer de 24 años.

En un emotivo mensaje en Instagram, Lozano expresó: "Se nos concedió el milagro. Vamos a ver mi proceso que espero que sea exitoso”, acompañando sus palabras con una fotografía en la que ambos están abrazados y ella sostiene una prueba de embarazo positiva.

Captura.

Dada su edad y las dificultades para concebir de forma natural, la artista explicó en ese entonces que optaron por la reproducción asistida. Este método implica la extracción de óvulos de una persona joven, que luego se combinan con esperma para crear embriones que se implantan en el útero de la futura madre, según información de "Medline".

No obstante, a pesar de haber documentado su visita a una clínica para realizar su primer ecograma y escuchar los latidos del bebé hace seis días, los enamorados recibieron una triste noticia: el embarazo nunca existió.

En un video publicado ayer en su cuenta, Alina agradeció el apoyo de sus seguidores durante este viaje hacia la maternidad y explicó que, aunque el proceso parecía prometedor, a veces se pueden obtener resultados falsos positivos.

"El nuestro fue un caso así; es decir, la prueba casera salió positiva, la prueba de sangre salió positiva. Cuando yo les comenté a ustedes lo que había dicho el doctor, que esperáramos porque le parecía muy prematuro, el doctor que nos hizo la ecografía también nos dijo lo mismo: en el estudio no apareció nada. No hay bebé", confesó Alina.

Aclaró que no fue una pérdida, sino simplemente que el embarazo no se desarrolló. Ante este relato, su pareja Jim rompió en llanto. Alina también mencionó que el proceso fue largo y costoso, señalando que un medicamento en particular que tomó podría haber alterado los resultados de las pruebas de embarazo.

Tras esta experiencia, Alina aseguró que no buscará nuevamente quedar embarazada, cerrando así este capítulo de su vida. Concluyó expresando su gratitud por no haber perdido un bebé y asumiendo este proceso como un duelo que deben enfrentar.

La pareja ha enfrentado críticas debido a su diferencia de edad y los contenidos que comparten en sus redes sociales.