A 11 años de su muerte, Michael Jackson sigue siendo polémico y amado

Se cumplen 11 años de la muerte de Michael Jackson, quien a pesar de ser una estrella que estuvo envuelta en varios escándalos durante toda su carrera artística, no deja de iluminar la vida de millones de seguidores alrededor del mundo.

Sin duda el intérprete de "Thriller" ha dejado, además de un gran legado musical, una estela llena de controversias y misterios que hasta la fecha siguen replicando en los pensamientos de sus seguidores.

El 25 de junio del 2009, el Rey de pop fue encontrado muerto en su habitación y hasta el momento ha sido uno de los acontecimientos que no sólo estremeció al mundo entero, sino que también se ha convertido en una muerte llena de misterios, que ha desembocado en historias de conspiración, asesinato, entre otras.

Previo a su deceso, el cantante había estado ensayando para el nuevo espectáculo que estrenaría 13 de julio de ese año, que tenía por nombre "This is it", sin embargo ese día fatal para la música y sus fans, fue su médico personal Conrad Murray quien lo descubrió en su casa ubicada en Los Ángeles, California sin pulso y aunque le practicó la reanimación cardio-pulmonar, su esfuerzo fue en vano porque más tarde fue declarado muerto en el hospital.



La polémica se desencadenó cuando la familia acusó al galeno de Jacko, de homicidio involuntario, debido a que el cuerpo del intérprete tenía una sobredosis de propofol y benzodiapzepina. Murray reconoció haberle administrado 25 miligramos y fue declarado culpable con una sentencia máxima de cuatro años en prisión.

Un funeral histórico

El “Michael Jackson Memorial Service” fue el funeral más visto de la historia, se calcula que más de 2 mil 500 millones de personas estuvieron atentas a lo que ocurría con el féretro y con la familia.



La gira que no llegó a ver la luz “This is it”, se convirtió en un documental que se estrenó durante el 2009 y estuvo dirigido por Kenny Ortega, quien juntó las grabaciones de los ensayos de Michael y contó sus últimos días de vida, hasta el momento es uno de los documentales de cine más taquilleros en la historia.



En vida sufrió acusaciones de abuso a menores de edad, desde que en 1993 un hombre llamado Evan Chandler lo acusó de abusar sexualmente de su hijo Jordan de 13 años y aunque fue declarado inocente en el 2005, el fantasma de la pedofilia lo sigue hasta hoy.



Otra controversia a la que fue expuesto el cantante fue a sus drásticos cambios de color de piel y las diversas cirugías que se hizo en el rostro. Aunque en ocasiones argumentaba que lo hacía porque sufría de una enfermedad en la piel, las críticas fueron duras al ser señalado como una persoa racista, sin embargo, durante la autopsia que le realizaron, descubrieron que sufría de vitíligo.



A pesar de todas las polémicas, el Rey del Pop que además de dejar grandes éxitos musicales y ser el artista que más discos ha vendido en la historia como su álbum "Thriller", aproximadamente 65 millones de copias en todo el mundo, nunca perdió a sus millones de fanáticos que aún lloran su muerte y que desafortunadamente no podrán conmemorar su aniversario luctuoso con bailes masivos o visitas a su tumba, debido a la pandemia causada por el Covid-19.



