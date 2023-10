Música dance desata la locura con Ace of Base, Real McCoy, Whigfield y más

En una noche de nostalgia, el Pepsi Center se convirtió en el lugar de encuentro para convocar a todas y todos aquellos que disfrutaron de la fiebre de los años noventa, que a tres décadas, continua en el recuerdo de miles que no pudieron perderse la edición 2023 del Festival I love dance.

Escuchar en vivo grandes hits de la ola eurodance de los años 90 fue algo impresionante para el público mexicano, que llegó a este festival con toda la actitud para divertirse.

Durante cinco horas, múltiples estrellas musicales asaltaron el escenario para poner a bailar a todos con un repertorio de remontó a la última década del siglo XX, en la que se incluyeron coreografías, juegos de luces y una pantalla gigante con animaciones.

El grupo alemán Real McCoy desató la locura al interpretar melodías como “Another night”, “One more time” y “Automatic lover”, en este momento el recinto del WTC estaba abarrotado de personas, algunas con cerveza en mano, otros con los brazos alzados bailando con la música de sus ídolos.

Hubo personas que llegaron desde muy temprano para alcanzar lugar hasta al frente de la pista general, otras tanto continuaron ingresando a lo largo de la noche en donde los presentes se sumergieron en un viaje por el tiempo en donde grandes clásicos revivieron para esta ocasión.

La euforia continuó con la energía de Black Box liderada por la cantante Charvoni quien con el pelo rojizo enchinaba la piel de los fans en melodías como “Everybody everybody” y por supuesto “Strike it up”.

En total fueron ocho mil 500 personas las que asistieron en el público, es decir un lleno total, quienes además disfrutaron de la actuación especial del bailarín El Azteca quien con el cuerpo plateado y un penacho bailó al ritmo de “Dance with the devil”, cifra según organizadores.

Personas de todas las edades, incluso niños cargados en brazos bailaron con los remixes que preparó el DJ Gustavo MX con piezas de Vengaboys como “We like to party” o bien “The summer is magic” de Playahitty.

Con un body brillante y trenzas llegó la cantautora danesa Whigfield a demostrar su poderío musical, pero sin duda fue con “Saturday night” en donde la ovación de todos se multiplicó, a veces le gritaban a ella “te amor” y respondía en español “yo también.

Crystal Waters también fue una de las cantantes más esperadas de la noche quien incluyó en su set rolas como “Destination calabria”, “Gypsy woman” y “100 % pure love”, antes de pasarle la estafeta al grupo sorpresa de la noche Sussie 4, grupo tapatío de música electrónica que complementó esta velada con sus sonidos house.

El climax llegó con el grupo headliner de esta edición: el grupo sueco que nació en 1990 y que ha ganado millones de seguidores por el mundo: Ace of Bace, quienes hicieron que todos revivieran la época dorada del dance con temas como “All that she wants”, “The sign”, “Beautiful life”, entre muchas más.

Este bloque se distinguió de los anteriores por contar con diversos videoclips en el fondo del escenario, mientras que la intérprete Jenny Berggreen conquistó el escenario con su voz, algunos pasos de baile e interacciones con sus fans en el que decía que les enviaba mucho amor; también aprovechó para cantar el cover “Bésame mucho”, que se ganó los aplausos de todos.

Al termino de esta presentación casi a la medianoche la mayoría de las personas ya comenzaban a retirarse, aunque los dancers más fiesteros decidieron quedarse para disfrutar del show del DJ Dash creador de temas como “Adelante”, “Ecuador”, entre otros.

También hubo un bloque en el que se recordó a los artistas que han fallecido como Avicii, B-Jay, Freddy Mercury, Donna Summer, Frankie Knuckles, Erick Morillo, Paul Baumer, Peter Rauhofer, Paul Johnson, Vangelis, Andrew Fletcher integrante de Depeche Mode que murió el año pasado y Pierce Fulton.

