Una de las bandas más queridas de México, Muse, ya confirmó su regreso al país a inicios de 2023 y en la cuenta regresiva para la preventa esta es la información que necesitas tener.

1.- Matt Bellamy, Christopher Wolstenholme y Dominic Howard, traerán su gira mundial Will Of The People, cuyo nombre viene de su álbum de estudio más reciente lanzado a mediados de este 2022.

2.-Ofrecerán tres conciertos en el país en enero: en el Estadio Banorte de Monterrey, en la Arena VFG de Guadalajara y en el Foro Sol de la Ciudad de México.

3.- La fecha del Foro Sol será el 22 de enero y así es como será la venta de boletos: para aquellos que tienen tarjeta Citibanamex, la preventa será el 14 de octubre a las 11:00 horas a través de Ticketmaster. La venta general comenzará el 15 de octubre.

4.- Sin embargo la preventa para fans con “Verified Fan de Ticketmaster” comenzó este martes 11 de octubre, desde las 11:00 de la mañana.

5.- De acuerdo con la información oficial, los shows en México darán inicio a la gira de Muse, siendo esta la segunda ocasión en que la banda decide que nuestro país.

6.- Los costos para el show en la Ciudad de México oscilan entre los poco más de la quinientos pesos en Naranja C, hasta los dos mil pesos en zona general A. El límite máximo de boletos por tarjeta es de ocho.

Aquí la lista completa:

General A: 2 mil 136 pesos

General B: 1 mil 056 pesos

Personas con discapacidad: 1 mil 056 pesos

Verde A: 2 mil 616 pesos

Verde B: 2 mil 616 pesos

Naranja A: 1 mil 896 pesos

Verde B: 1 mil 416 pesos

Naranja B: 936 pesos

Verde C: 720 pesos

Naranja C: 576 pesos

7.- Muse nació en 1994 y desde entonces ha lanzado nueve álbumes de estudio, el último de ellos es Will of the people, que debutó en el número uno en lugares como el Reino Unido, Francia e Italia. Además, previamente el LP Simulation Theory, debutó también en la primera posición.

8.- La banda británica ganadora de dos Grammy ha vendido más de 30 millones de copias en el mundo y ganado otros premios como el American Music Award, cinco MTV Europe Music Awards, entre otros.