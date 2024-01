Muerte de Lee Sun-kyun: Redada en agencia de policía coreana por supuestamente filtrar información del actor de "Parásitos"

Investigadores llevaron a cabo una redada este martes en la agencia de policía regional en Incheon, vinculada a la investigación del caso del actor de "Parásito", Lee Sun-kyun, quien se habría quitado la vida en diciembre de 2023.

De acuerdo con EFE, la Agencia de Policía Provincial de Gyeonggi del Sur envió investigadores a la Agencia de Policía Metropolitana de Incheon debido a sospechas de filtración de detalles a la prensa. Estas filtraciones estarían relacionadas con las fechas de los interrogatorios que enfrentó el actor tras ser acusado de uso de drogas, un caso que tuvo una amplia cobertura mediática.

Durante la redada, la policía confiscaría los teléfonos móviles de algunos miembros de la división de investigación de delitos de drogas, así como documentos sobre Lee. La policía tiene previsto analizar el material para determinar si la información de la investigación interna fue filtrada a medios de comunicación.

Un retrato del actor surcoreano Lee Sun-kyun se exhibe en un altar instalado en un hospital de Seúl, Corea del Sur, hoy 27 de diciembre de 2023. Foto: EFE/EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT.

El famoso fue encontrado sin vida en su vehículo en un estacionamiento en Seúl, Corea. Previo a este trágico suceso, el actor de 48 años estaba trabajando en la producción de "No Way Out", un programa de televisión de suspenso y misterio. La productora intentó excluirlo del proyecto después de que la policía solicitara una muestra de cabello para pruebas de drogas. La noticia de la indagación sobre el supuesto consumo de marihuana y ketamina surgió simultáneamente con su despido de la serie, según detalló "The Daily Mail".

En Corea del Sur, como otros países asiáticos, cuenta con leyes estrictas respecto al consumo de estupefacientes. Quienes se dedican a la venta o compra pueden enfrentar penas mínimas de un año de prisión, mientras que los consumidores pueden recibir hasta cinco años de prisión o enfrentar una multa de aproximadamente 37 mil 600 dólares. Lee fue acusado por una empleada de un bar de consumir los narcóticos, específicamente la ketamina.

