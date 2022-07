Muerte de Fernando del Solar y acusaciones de abuso contra Coco Levy, entre lo más leído de la semana

Semana triste para el entretenimiento mexicano, luego del fallecimiento de Fernando del Solar, que acaparó todas las noticias y la muerte de la actriz Susana Dosamantes. Pero hubo más información que vale la pena recordar para no olvidarlas.

Fernando Del Solar muere a causa de una neumonía

- A los 49 años y víctima de neumonía, falleció Fernando del Solar, quien había sostenido una fuerte lucha contra el cáncer y ganado en la batalla. El conductor y actor comenzó a tener síntomas de gripa leve a principios de semana, que luego se complicó. Su esposa indicó que el tratamiento con el cáncer le había dejado delicado los pulmones. Días antes el ex anfitrión de Venga la alegría había externado su tristeza por la reciente muerte de su padre, quien era su ídolo.

Atacan a Ingrid Coronado por el fallecimiendo de Fernando Del Solar

- Ingrid Coronado, ex pareja de Del Solar y madre de sus hijos, comenzó a ser atacada en redes sociales tras el fallecimiento del conductor. Usuarios recordaron que ella lo dejó sólo en su lucha contra el cáncer, algo que ella ha desmentido en varias ocasiones. "Que no se nos olvide que Ingrid Coronado fue la causante de lo que sufrió en vida. Te odio", fue uno de los varios mensajes difundidos vía online. Ana Ferro, viuda de Del Solar, salió en su defensa diciendo que nadie debe comprarse una historia ajena y que es humanitario no juzgar, ni criticar.

Denuncian al productor Coco Levy por presunto abuso sexual

- El director de producción en Videocine, Coco Levy, fue denunciado legalmente por dos jóvenes actrices que afirman haber sido violentadas por el hijo de Talina Fernández. En las acusaciones se asegura que a una de ellas le tocó los pechos y besó cerca de la comisura de los labios, mientras a otra solicitó fotografías desnuda. En ambos casos les dijo que debían explotar su sensualidad y hacer de todo para poder ingresar al cine, lo que él califica como infierno. Levy publicó un video diciendo que la verdad saldrá a la luz y que emprenderá una lucha legal para defender su nombre.

Camila, hija del "Negro" Araiza se destapa como integrante de la comunidad LGBTTTIQ+

- Camila, hija de Raúl Araiza, se destapó como integrante de la comunidad LGBTTTIQ+ y aprovechó para presentar fotografías de su novia, una modelo que se llama igual que ella. "Ya no tengo miedo de ser yo", expresó en sus redes sociales la fotógrafa de 25 años. Su padre, conductor de Hoy ha dicho que la apoya con todo y admira su valentía. Y junto con su ex esposa y madre de sus hijas, Fernanda, le ha dicho que contará con ellos siempre. "Fernanda y yo le decimos (a su hija): ´cuídala mucho, porque esta sí vale la pena, no como tus exes'", dijo, refiriéndose a la novia.

Christian Nodal recibe mimos de Cazzu

- Christian Nodal está recuperándose en el terreno amoroso, tras su rompimiento con Belinda. Esta semana recibió todo el apoyo de la rapera argentina Cazzu quien en un video de Nodal escribió: "mientras ladran, vos brillas odal", acompañándolo de un corazón rojo, mensaje que de inmediato compartió el cantante mexicano. La pareja se ha mostrado públicamente con abrazos y tomadas de la mano, lo que ha vuelto locos a los fans de ambos. Aún no hay fotos oficiales de los dos juntos, pero si hay videos en donde se ve que el romance va muy bien.

