Mueren tres de los cuatro integrantes de The Nelons, grupo de música religiosa

The Nelons, un grupo de música góspel, perdió a tres de sus cuatro integrantes este viernes, luego de que perdieran la vida en un accidente aéreo; de las y los pasajeros que iban a abordo de este vuelo, no hubo ningún sobreviviente.

La noticia ha devastado al mundo de la música, pues The Nelons era un grupo musical familiar, conformado por Kelly Nelon, sus dos hijas: Amber y Autumn, así como la pareja de Kelly, el músico Jason Clark.

En el accidente murieron Kelly (64 años), Amber (40) y Jason (63); Autumn era la única integrante de The Nelons que no iba abordo del avión, el cual se estrelló en Gillet, al noreste de Wyoming, EU, el pasado viernes, a las 13:00 horas aproximadamente.

En el vuelo también viajaban el esposo de Amber, Nathan Kistler, la asistente del grupo, Melodi Hudges, y tres amigos de la familia.

Autumn, que en la actualidad está embarazada, fue quien dio a conocer oficialmente la noticia a través de sus redes sociales, pues el trascendido de que los integrantes de su familia había fallecido ya circulaba en medios estadounidenses desde horas previas.

"Gracias por las oraciones que ya han hecho por mí, por mi esposo, Jamie, por nuestro bebé que está por nacer, agradecemos sus oraciones, su amor y su apoyo constantes a medida que avanzamos en los próximos días", escribió.

El viaje que los Nelons estaba por emprender era para reunirse con un grupo de turistas, que tenían como destino arribar al crucero "Gaither Homecoming" con destido a Alaska, en el que ofrecerían su espectáculo del 27 de julio al 3 de agosto.

El mismo día que sufrieron el accidente, The Nelons estrenaría su nuevo video musical "There's a Hole In The Heart", pues en la actualidad se encontraban promocionando su nueva producción discográfica.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte está encargada de investigar todo lo relacionado con el accidente.

La agrupación cuenta con una historia de herencia familiar, pues fue fundado por el padre de Kelly, Rex Nelon, durante la década de los setenta.

