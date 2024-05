Muere Susan Buckner, actriz que dio vida a la animadora Patty Simcox en "Grease"

La actriz estadounidense Susan Buckner, conocida por haber interpretado a Patty Simcox en el popular filme musical "Grease", falleció el 2 de mayo a los 72 años, según confirmó su publicista este martes a medios nacionales.

Hasta el momento no han trascendido las causas del fallecimiento de esta intérprete, nacida en Miami, que también se desempeñó como bailarina.

Antes de comenzar su carrera como actriz, Buckner fue coronada como Miss Washington en 1971 y en septiembre de ese año pasó a ser finalista de Miss América.

En 1977, Buckner dio vida a la chica mala de Hollywood Jean Harlow en la serie biográfica "The Amazing Howard Hughes" y, además, fue una de las bailarinas y nadadoras sincronizadas bautizadas como "Las Kroffettes" en el programa de variedades "The Brady Bunch Hour".

Lee también: El lado polémico de "Vaselina": película señalada de sexista, misógina y homófoba

Cuando Buckner tenía 25 años fue elegida para el papel de animadora del instituto Rydell, el colegio en el que sucedía la historia de amor entre Sandy, interpretada por Olivia Newton-John, y Danny Zuko, a quien encarnó John Travolta.

En 1981, la actriz participó en "Deadly Blessing", junto a Sharon Stone y Maren Jensen, de Wes Craven, y el resto de su carrera estuvo basada en proyectos de actuación con créditos como invitada especial.

Buckner también tuvo apariciones en series como 'The Love Boat', 'B.J and the Bear' o 'The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries'.

Su último proyecto actoral fue en 1989 en la película "Police Academy 6: City Under Siege", donde interpretó a una periodista.





rad