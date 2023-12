Muere Ryan O'Neal, estrella de "Love Story"

El actor Ryan O'Neal, reconocido por sus interpretaciones en películas como "Love Story" y "Paper Moon", falleció a los 85 años. La triste noticia fue compartida por su hijo Patrick a través de redes sociales.

En un emotivo mensaje, el joven expresó el difícil momento que la familia está atravesando: "Esto es lo más difícil que he tenido que decir, pero allá vamos. Mi padre falleció pacíficamente hoy, con su amoroso equipo a su lado apoyándolo y amándolo como lo haría con nosotros".

Aunque la causa exacta de su fallecimiento aún no ha sido revelada, según informes de "TMZ", O'Neal enfrentó diversos problemas de salud a lo largo de los años, incluyendo un diagnóstico de cáncer de próstata en 2012.

Lee también: Actor de "Mi pobre angelito" pide donaciones para financiar la extirpación del tumor que tiene en la boca

Trayectoria de Ryan O'Neal

La fama de Ryan se elevó significativamente con "Love Story", dirigida por Arthur Hiller, la cual le valió una nominación al Oscar. A pesar de las críticas por su tono meloso, la película, protagonizada también por Ali MacGraw, se convirtió en un fenómeno de la década de 1970, dejando una marca indeleble con la famosa frase: "El amor es nunca tener que pedir perdón".

Además de su éxito en el cine, Ryan también incursionó en la pantalla chica, interpretando a Rodney Harrington en la telenovela "Peyton Place" durante cinco años. De acuerdo con "The New York Times", en los 70 Hollywood no demostraba interes en actores de televisión, por lo que el famoso se convirtió en la elección inesperada para protagonizar la popular cinta.

Asimismo, participó en comedias dirigidas por Peter Bogdanovich, como ""What's Up, Doc?" (1972), "Nickelodeon" (1976) y "Paper Moon" (1973), en la cual compartió pantalla con su hija de nueve años, Tatum O'Neal.

En su vida amorosa, Ryan O'Neal tuvo relaciones con destacadas actrices como Barbra Streisand, Bianca Jagger y Jacqueline Bisset.

Lee también: Eugenio Derbez es "detenido" en el aeropuerto de Nueva York por culpa de una sandía