Muere Pinche Peach, integrante de Brujería, por complicaciones cardiacas

Ciriaco "Pinche Peach" Quezada, vocalista y samplista de la banda mexicana Brujería, falleció este miércoles a los 57 años, debido a complicaciones cardíacas. La noticia fue dada a conocer por el líder de la agrupación, Juan Brujo, en un mensaje a través de las redes sociales:

"Esta noticia duele más que cualquier otra cosa que haya anunciado antes. Pinche Peach falleció anoche por complicaciones cardíacas graves. La banda y yo te echaremos mucho de menos. ¡Te queremos y nos encantó trabajar contigo! ¡¡Nunca serás olvidado!! Era mi mejor amigo, mi hermano, mi compañero de banda y mi primo", se puede leer en el comunicado.

Ciriaco Quezada, oriundo de México, se unió a Brujería en 2006, aportando significativamente al sonido y la identidad de la banda, siendo el único miembro desenmascarado. Con su distintivo estilo vocal, Pinche Peach se convirtió en una figura emblemática dentro del grupo. Fue pieza clave en la creación de álbumes que son clásicos como: "Matando Güeros" y "Raza Odiada".









Estaba previsto que fuera parte de la alineación en la gira que daría comienzo este 29 de agosto en Long Beach, California.

Figuras como Marcelo Lara de Moderatto, Dztor Biche de Las Fokin Biches, José Manuel ‘Tts’ de Here Comes The Kraken y más miembros de la escena musical, han dejado sus condolencias en la publicación de la banda, despidiendo a una leyenda del género.

¿Quién es Brujería?

En las sombras de Los Ángeles, 1989 nació Brujería, en un contexto de discriminación hacia los metaleros hispanoamericanos, con sus letras explícitas y su enfoque en temas tabú como el narcotráfico, el satanismo y el sexo. Los fundadores, bajo seudónimos como Asesino (Dino Cazares), Director Diabólico "Jr Hozicon" (Jello Biafra), Fantasma (Pat Hoed), Güero sin Fe (Billy Gould), y el vocalista Juan Brujo (John Lepe), buscaban confrontar y provocar, reflejando la cruel realidad de su entorno.

En 1993, el lanzamiento de "Matando Güeros" con Roadrunner Records, y su portada perturbadora de una cabeza decapitada, catapultó a Brujería a la fama.

"Raza Odiada" (1995), su segundo álbum, se convirtió en un himno contra la política conservadora de EE.UU. y la corrupción en México. Canciones como "La Migra" y "La Ley De Plomo" se volvieron éxitos en MTV. En 1997, dieron su primer concierto no oficial en Hollywood y para 2003, comenzaron su primera gira oficial "The Mexicutioner Tour".

En 2006, lanzaron "The Singles" y comenzaron la gira mundial "No Seas Pendejo Tour". La banda finalmente decidió abrirse al público, participando en festivales como Vive Latino y realizando presentaciones en Europa y América Latina.