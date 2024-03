Muere la mamá de Daniel Bigsono

Durante toda la semana la salud del conductor Daniel Bisogno mantuvo a los medios de comunicación en alerta, ya que tenía días en terapia intensiva e intubado; pero apenas habían dado la noticia en el programa Ventaneando que ya estaba respirando por sí sólo, cuando sucede la muerte de su madre María Araceli Bisogno Tapia.

La revista TV Notas publicó una imagen al respecto, en el que no se proporcionaron detalles adicionales sobre las causas del deceso de la madre del presentador, la cual sucedió el 24 de febrero: "Lamentablemente falleció María Araceli Bisogno, madre de los queridos conductores Daniel y Alex Bisogno. Descanse en paz”.

En 2020, la señora Bisogno estuvo al borde de la muerte debido a que se contagió de Covid-19 y pese a que estuvo muy grave logró recuperarse. Daniel Bisogno fue sometido a una operación de pulmón para combatir una bacteria; esta semana Pati Chapoy confirmó que estaba en terapia intensiva e intubado, sin embargo esta situación cambió cuando el conductor reaccionó satisfactoriamente al bajar su nivel de sedación.

Un rato de felicidad

A pesar de los malos momentos que ha pasado la familia Bisogno, un poco de felicidad se dejó ver con el cumpleaños ocho de Michaela, la hija de Daniel Bisogno, a quien le hicieron una fiesta sorpresa en el foro del programa Ventaneando, minutos antes de que iniciara el programa del día.

Esto sucedió el 26 de febrero, después de que la pequeña visitara a su papá en el hospital, después se dirigió a la televisora donde ya la esperaba la producción. En uno de los videos publicados en la cuenta oficial de Ventaneando en Instagram, se puede ver a la niña llegando al lugar en medio de aplausos y maravillada por los globos, serpentinas y un lindo pastel de bailarina que se encontraba al centro de la mesa.

Entre los conductores, miembros del staff, la productora y hasta algunos invitados, como Los Destrampados, Michaela escuchó las tradicionales mañanitas, apagó la vela que adornaba el pastel y abrió sus regalos; pero esta acción dividió opiniones en las redes sociales.

"Me parece muy inapropiado que la hicieran ir al programa, ella no está bien", "¿En verdad tienen que usar a la niña?", "Para los que dicen lucrar con la niña, siento que ellos se tratan como familia", "Yo por lo que veo es que no se siente a gusto", "La niña no quiere fiesta, quiere a su papá", por mencionar algunas.

Ricardo Casares termina en el hospital

Lo que comenzó como un día normal de trabajo, terminó siendo una carrera contra el tiempo para salvar su vida, cuando el periodista de espectáculos y conductor de Venga la Alegría, Ricardo Casares, comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho minutos antes de entrar al aire, por lo que fue trasladado a una hospital cercano para su atención.

"El show debe continuar pero ha sido muy difícil esta mañana para nosotros por una situación con nuestro Ricky Casares", dijo Pato Borghetti el pasado 26 de febrero, respecto a la ausencia del periodista en el programa poco antes de que éste terminara.



"Se encuentra bien, pero sí tuvimos un susto importante, muy temprano cuando llegamos aquí al canal, un poquito antes de las ocho de la mañana, él presentó un dolor muy intenso en el pecho", expresó Sergio Sepúlveda.

La producción del programa ya se había puesto en contacto con los paramédicos, pero decidieron trasladarlo con inmediatez al hospital más cercano, pues temían que el tiempo siguiera transcurriendo y la situación se tornara fatal. En el hospital le diagnosticaron un infarto y fue sometido a un cateterismo, del cual salió bien después de dos horas en el quirófano.

Portazo en el EDC

Durante el segundo día del Electric Daisy Carnival (EDC) 2024, el cual se llevó a cabo el pasado 24 de febrero, se dio una situación en la puerta 6 del Autódromo Hermanos Rodríguez, que pudo haberse tornado grave, cuando alrededor de 200 personas ingresaron al evento por medio de un "portazo".

La razón por la cual se dio este altercado, fue porque los guardias de seguridad impedían el acceso a la gente a la zona para registrar sus boletos, sin darles un motivo para ello, por lo cual decidieron hacerlos en desbandada pasando por encima de los elementos de seguridad y al fin acceder al lugar.

A pesar de la breve confusión, la estampida no tuvo mayores repercusiones ni para quienes ingresaron con boleto ni para quienes lograron colarse. El incidente fue aislado y no afectó el desarrollo normal del festival.

La razón de la ausencia de Peso Pluma

El 2024 ha sido complicado para el cantante Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, comenzando por su sonado rompimiento con Nicky Nicole por una supuesta infidelidad por parte de él, después por cancelar su participación en Viña del Mar y finalmente por la noticia de su ingreso a un centro de rehabilitación, situación que esta semana se creía era verdad.

Según información proporcionada por el paparazzi español, Jordi Martin, a la revista Quién, Peso llevaría ya varios días recluido en un centro de rehabilitación de su natal Jalisco, y hasta aseguró que aseguró que esta no era la primera vez que el joven artista se interna en dicho lugar, ya que en 2023 habría pasado una corta temporada.

Sin embargo en el programa "Despierta América" aseguraron que el intérprete de corridos tumbados no estaría anexado, pues fue captado en Los Ángeles saliendo de un estudio de grabación, y mostraron un video donde se puede ver a PP con un pants y su característica gorra, en lo que podría ser el estacionamiento del estudio de grabación.