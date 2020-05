Muere la fotógrafa de The Beatles

Para llegar a la cima y conquistar el mundo se requiere de mucha determinación y gran talento, pero también de mucho estilo y tener un look sin igual… eso fue algo de lo que la fotógrafa alemana Astrid Kirchherr (quien falleció esta semana a los 81 años de edad) les dio a The Beatles en sus primeros años de carrera.

“Astrid fue quien más influyó en nuestra imagen. Nos dio un look genial”, contó George Harrison en el documental Anthology de 1995 y recopilado en el libro del mismo nombre lanzado en el año 2000.

La serie fotográfica del grupo antes del estrellato en una feria abandonada de Hamburgo es célebre; en ella se observa a los entonces integrantes del grupo: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe y Pete Best, vistiendo chaquetas de cuero emulando a estrellas de la filmografía estadounidense. El cabello lo llevaban engominado como las estrellas rocanroleras (Elvis Presley, Little Richard) y su pose era a lo Marlon Brando en The Wild One y a lo James Dean en Rebelde sin causa.



La serie fotográfica del grupo en Hamburgo es célebre.

Pero después de esas imágenes en ese sitio abandonado, Astrid les tomó otras fotos en su domicilio; en ellas se puede percibir la ruptura con la imagen de rebelde y rocanrolero. Aunque llevan las mismas prendas de cuero (se tomaron el mismo día) el peinado es otro; la gomina ya no fija el pelo y cae natural como en forma de hongo.

El manejo de la luz en el espacio cerrado con el que les fotografió les pareció tan magistral que en 1963 le pidieron al fotógrafo Robert Freeman que replicara lo hecho por Kirchherr para su segundo álbum: With The Beatles.

Astrid Kirchherr nació en Hamburgo el 20 de mayo de 1938; se hizo novia del entonces bajista del grupo, Stuart Sutcliffe (quien falleció en 1962) y mantuvo una amistad con The Beatles a lo largo de los años.

Su fallecimiento se registró el pasado miércoles 13, según dio a conocer este viernes el periódico alemán Die Zeit.