Gonzalo Correo, el eterno Don Juan Tenorio y quien llegó a ostentar el récord Guinnes por más de 50 años interpretando al personaje, falleció ayer.

Fue su amigo, el también actor Edgar Vivar (“El Señor Barriga”) quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales y a la que se han ido sumando exalumnos y compañeros de profesión como el histrión Pedro Romo.

“Con profunda pena comparto una triste noticia: acaba de fallecer mi primer maestro del Teatro, don Gonzalo Correa. Mis más sinceras condolencias a sus familiares. Descansa en paz maestro, gracias, muchas gracias por todo!”, escribió Vivar.

Hasta el momento ni la Asociación Nacional de Actores, ni la Asociación Nacional de Intérpretes, han hecho eco del deceso, quedándose éste en la cuenta facebook de Correa.

El actor, de 90 años, radicaba desde hacía años en Querétaro. La más reciente ocasión que se puso el vestuario de Don Juan Tenorio fue en 2018 en una función gratuita.

En 2021, en una entrevista con EL UNIVERSAL, reveló que en la mudanza para Querétaro fue víctima del robo de sus pertenencias, quedándose únicamente con dos trajes del personaje creado por José Zorrilla.

“Me robaron todo: el decorado, la ropa, muebles, utilería, todo, fue gente que me dijo que me lo traía en camión a Querétaro y no me iba a cobrar, pero se desapareció”, dijo.

Colegas como Jorge Ortíz de Pinedo lamentó la partida del histrión.

¿Quién era Gonzalo Correo?

Correa, antes se actor, quiso ser torero; fue locutor y jefe de producción en Canal 13, así como profesor de teatro en la UNAM.

En teatro, además del Tenorio, contabilizó más de 100 obras como el monólogo "El Grito de Tarzan", y las puestas “La pulquería” y “Sálvese quien pueda”.

“Maestro , amigo , hermano , compadre , una vida entera muchos trabajos juntos , teatro , televisión ,teatro en atril , cuánto me enseñaste amigo , hoy te digo adiós, vuela alto hermano , te recordaré siempre con mucho cariño y agradecimiento por tu apoyo , por haberme enseñado no solo tantos secretos del arte escénico , sino también tantos secretos de como vivir mejor , hoy el teatro y el toreo están de luto”, escribió el actor Pedro Luis Romo.

