MTV Miaw 2023: Lista de nominados, dónde y cuándo verlos, y todo lo que debes saber sobre la premiación

Los premios MTV Miaw 2023, que celebran la cultura musical en Latinoamérica, así como a los creadores de contenido, está a unos días de celebrarse y aquí te contamos todo lo que tienes que saber para seguirlos en vivo.

Una de las particularidades de estos premios, además de reunir a celebridades de dos mundos como la música y el Internet, es que son los espectadores quienes podrán votar por sus favoritos, por lo que los ganadores estarán en manos de los seguidores de cada artista.

La décima edición de los premios será este domingo 6 de agosto, y podrán seguirse a través de los canales oficiales de MTV (IZZI 236, Dish 260 y Sky 701), o bien por las redes sociales oficiales: Instagram, Facebook y TikTok de los Premios Miaw, y también a través de las plataformas de streaming Paramount + y Pluto TV.

El show incluirá la presentación de distintos artistas, así como la conducción del artista de reggaetón Guaynaa junto a la tiktoker Domelipa; los horarios para poder sintonizar la transmisión en distintos puntos de Latinoamérica serán los siguientes:

En México se podrán ver a partir de las 21:00 horas del centro del país, en Argentina en a las 12:00 a. m, en Colombia a las 22:00 horas, mientras que en Chile a las 23:00 horas.

La única parte que podrá verse de forma gratuita será la alfombra rosa, donde los distintos invitados llegarán partiendo plaza y luciendo sus mejores atuendos.

En representación de los mexicanos estarán los artistas Danna Paola, Peso Pluma y Kenia Os, y estarán compitiendo contra personalidades de la talla de Karol G, Rosalía, Feid, Rauw Alejandro.

Para poder votar, los televidentes tendrán que entrar al sitio web de MTV Miaw 2023, localizar la categoría en la que se encuentra tu artista favorito y votar por él dando click en el recuadro verde que dirá “Voto”, las categorías y los nominados serán los siguientes.

Icono MIAW:

Chingu Amiga

El Mariana

Javier Ibarreche

Lily García

Roberto Martínez

Rivers

Wendy Guevara

IBAI

Creador del año:

HotSpanish

Jezzini

Tammy Parra

Dani Valle

Ramón Vega

Andrés Jonhson

MissaSinfonía

Damián Cervantes

Creador global:

IBAI

MrBeast

Logan Paul

Pewdiepie

Martínez Twins

Alix Earl

Claudipia

Kris Colin

Trend máster:

Eduardo Sacal (entrevistas)

Los de Ñam (comida)

Esen Alva (viajes)

La Granja del Borrego (animales)

Fer Jalil (maquillaje)

Dakota Balk (drag y make up)

Iamcharli.e (tecnología)

Historia para Tontos (historia)

Miawudio:

Bowser: Peaches (Super Mario Bros)

Tenis, Ropa? (Yerimua)

Puro Cabezeo (Medio Metro)

Charlotte Lascurain (¿Hablas inglés?)

Que Agusticidad (Audio Viral de Don Silverio)

Que pasó wey (Audio Viral de El Mariana)

Este Suceso

Ella No Impone Moda (Belinda)

Bomba viral:

Karely Ruiz y Santa Fe Klan se ponen hot

Bad Bunny lanza un celular

Messi y su ¿Qué mirás mobo?

Encontronazos de Yerimua

Shakira le tira a Pique

A Tammy Parra le mienten

Maricheli encuentra novio

Al se Apodera de los Avatares del Mundo

Ridículo del año

Las Aventuras de Martha Higadera

Karol G no merece photoshop

Salt Bae de intenso con la Copa Mundial

Alfredo Adame vs El Mundo

Medio Metro sale de Sonidero

Danna Paola se pega sola en concierto

Coreo crack:

Amaranta

Aaron Mercury

Lossiblings

IamFerv

Ara y Fer Hernández

Tini

Christian Chávez

Vale Madrigal

Fandom del año:

Juaniquiladores - Juan Guarnizo

Dreamers - Danna Paola

Brillos - Kunno

Papuritos - AriGameplays

Tinistas - Tini

Belifans - Belinda

Ángeles - Rosalía

Pollitos de colores - Rivers

Celebrity crush:

Karely Ruiz

Alex Hoyer

Carlota Madrigal

Aaron Mercury

Pedro Pascal

Domelipa

Emilia

Guaynaa

Couple Goals:

Rosalía y Rauw Alejandro

Christian Nodal y Cazzu

Duki y Emilia

Yurielkys Ojeda y Hi Soy Valeria

Guaynaa y Lele

Karol G y Feid

Danna Paola y Alex Hoyer

Los Rulés

Streamer del año:

El Mariana

Juan Guarnizo

Rivers

AriGameplay

Chicharito

Amablitz

Quackity

Spreen

Killer serie y peli del año:

The Last of Us (HBO)

Super Mario Bros (Nintendo)

Spider Man: Across the Spider- Verse (Marvel)

Guardianes de la Galaxia 3 (Marvel)

Yellowjackets (Paramount+)

La Sirenita (Disney)

Scream VI (Paramount+ )

Merlina (Netflix)

Amo del podcast:

Hermanos de Leche

Pinky Promise en Los Ángeles

Aislinn Derbez - La Magia del Caos

De Todo un Mucho - Yordi y Martha

Envinadas

Un Tal Fredo

Privadas de la Libertad

Las Poderosas

Comedy boss

Jalas o Te Rajas

Andrés Johnson

Claus Maluf

LOL 5

4/20 - Ricardo Pérez

Damián Cervantes

Chingu Amiga

Paco de Miguel

“La loba” del año:

Shakira

Domelipa

María Becerra

Kim Loaiza

Anitta

Vico Volkova

Lizbeth Rodríguez

Karol G

Realeza del reality:

Leslie Gallardo (La Venganza de los Ex Vip S2)

Ricardo Peralta “Torpecillo” (Master Chef VIP)

Dania Méndez ( La Casa de los Famosos)

Lizbeth Rodríguez ( La Venganza de los Ex)

Marcos Ginocchio (Gran Hermano Ar)

Nelson (La Academia)

José Eduardo Derbez (De Viaje)

Eduardo “El Chile” Miranda (Acapulco Shore)

Styler del año:

Priscy Escoto

Tammy Parra

Maria Bottle

Kim Loaiza

Nicki Nicole

Sebastián Esquivel

Johny Caz

Peso Pluma

Artista MIAW:

Bad Bunny

Karol G

Peso Pluma

Rosalía

Feid

Kenia Os

Rauw Alejandro

Danna Paola

Artista + chingón:

Alemán

Kim Loaiza

Christian Nodal

Natanael Cano

Santa Fe Klan

Peso Pluma

Yoss Bones

Gera MX

Artista + flow

Rels B

Young Miko

Aczino

Nicki Nicole

Eladio Carrión

Snow tha Product

Tiago PZK

Duki

Himno Viral

Malas Decisiones - Kenia Os

Ella Baila Sola - Eslabón Armado y Peso Pluma

Gatita - Bellakath

Session 53 - Shakira, Bizarrap

Shorty Party - Cartel de Santa, La Kelly

Bloody Mary - Lady Gaga (DJ Dark Remix)

Kill Bill - Sza

La Bebé - Peso Pluma y Yng Lukas

Artista en la mira:

Young Miko

Villano Antillano

Peso Pluma

The Change

Yng Lukas

Michelle Maciel

Mora





● Renee

Video del año:

● Muñecas - Tini, La Joaqui, Steve Aaoki

● Vampiros - Rosalía & Rauw Alejandro

● Señorita Revolución - Bruses

● Si Me Voy - Cuco ft The Marías

● Where she Goes - Bad Bunny

● Bombas - Alemán y Ximena Sariñana

● Te Quiero Tanto - Kevin Kaarl

● Continental - Bratty, NSQK, Méne

Hit galáctico del año:

● Unx100to. - Grupo Frontera, Bad Bunny

● Flowers - Miley Cyrus

● Late Night Talking - Harry Styles

● Beso - Rosalía, Rauw Alejandro

● Anti-Hero - Taylor Swift

● Ella Baila Sola - Eslabón Armado, Peso Pluma

● TQG - Shakira, Karol G

● UnHoly - Sam Smith ft Kim Petras

Junte del año:

● Beso - Rosalía & Rauw Alejandro

● tqum - Sofía Reyes & Danna Paola

● Para No Verte Más - Thalía & Kenia Os

● Chanel - Becky G & Peso Pluma

● Unx100to - Grupo Frontera y Bad Bunny

● Session 53 - Shakira & Bizarrap

● Los Del Espacio - LIT killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, Maria

Becerra, Big One

● Mejor Así- Mario Bautista & Adriel Favela

Dominio K-pop:

● Black Pink

● Seventeen

● Super Junior

● Lisa

● Twice

● TXT

● NCT Dream





● Monsta X

Perreo supremo:

● La Bebé - Peso Pluma & Yng Lukas

● Marisola Remix - Cris MJ x Standly x Nicki Nicole x Duki

● Punto 40 - Rauw Alejandro

● Baby Otaku- Pablito Pesadilla, Polimá Westcoast, NickoOg Clk & Fran C

● La Jumpa- Arcangel, Bad Bunny

● Yandel 150 - Feid & Yandel

● Hey Mor - Ozuna & Feid

● Classy 101- Feid, Young Miko