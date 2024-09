Roma – El icónico cantante Morrissey envió una carta al papa Francisco pidiéndole que reconozca que el tormento y la matanza de toros “contradicen” las enseñanzas de San Francisco de Asís, el santo patrono de los animales. Morrissey solicita al papa que ponga fin a los vergonzosos vínculos de la Iglesia con este espantoso, sangriento y cruel evento.

Morrissey señala en su carta que muchos festivales taurinos en todo el mundo se realizan en honor de santos católicos, y escribe: “¡Sacerdotes vestidos con sotanas torturan toros en nombre de la Iglesia, y la matanza de toros se usa para “celebrar” los días de los santos! Estas aberraciones deben terminar, y solo usted puede ponerles fin. Por favor, hágalo. … No se puede ser protector de los animales mientras la tauromaquia y el catolicismo sigan asociados”.

En estos eventos, agresores a caballo clavan una lanza en la espalda y el cuello del toro antes de que otros le claven arpones llamados banderillas en la espalda, infligiéndole un dolor agudo cada vez que gira la cabeza e impidiendo su rango de movimiento. Finalmente, cuando el toro se debilita por la pérdida de sangre, aparece un matador que intenta asesinar al animal clavándole una espada en los pulmones. Al final del sangriento espectáculo se usa una daga para cortarle la médula espinal. El toro puede estar paralizado, pero aún consciente mientras le cortan las orejas o la cola y se las presentan al matador como trofeo, y su cuerpo es arrastrado fuera del ruedo. Decenas de miles de toros son torturados y asesinados de esta manera cada año.

“Si la Iglesia no condena esta atrocidad, no solo serán los toros los que se desangren lentamente, sino también la relevancia del catolicismo entre los jóvenes. Como una vez canté, we all want the bull to survive (“todos queremos que el toro sobreviva”). Que así sea. Por favor, muestre misericordia y compasión hacia estos animales y condene la tauromaquia”, concluye la carta de Morrissey.

