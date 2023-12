Mon Laferte anuncia que ofrecerá ocho conciertos en México

A cuatro días de que Mon Laferte cumpla uno de sus sueños y se presente en el Palacio de Bellas Artes, la cantante anuncia las ciudades que visitará el próximo año como parte de su "Autopoiética Tour 2024" y México será uno de los beneficiados, pues la artista chilena ofrecerá ocho de los 36 conciertos programados hasta ahora en nuestro país, motivo por el que sus fans no caben de la emoción, pues en más de una ocasión, la intérprete de "Tu falta de querer" ha hablado de la gran conexión que siente con el público mexicano.

El 8 de diciembre de 2022, Mon se presentó en el Auditorio Nacional con un lleno total y, a un año de ese acontecimiento, la cantante vuelve a romper récord, pero esta vez gracias a un sueño desbloqueado; el presentarse en uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes, en el que cantará en compañía de la banda regional oaxaqueña Mujeres del Viento Florido.

"En el recinto cultural más importante de mi amado México, ahí estaré cantando con Mujeres del Viento Florido., he pasado cientos de horas viendo videos de Juan Gabriel y Chavela (Vargas) en este lugar maravilloso, no se imaginan lo que siento en este momento. Estoy muy emocionada, me cuesta aguantarme las lágrimas de la felicidad”, expresó cuando dio a conocer la noticia.

Dicha presentación tendrá lugar este sábado 9 de diciembre, en la sala principal de Bellas Artes, evento para el cual ya no hay boletos disponibles.

Por ese motivo, todas aquellas y aquellos que no pudieron comprar un boleto para la presentación de este fin de semana, mostraron entusiasmo con la noticia de que no pasará mucho tiempo para que Mon vuelva a tierras mexicanas, pues si bien la cantante suele visitarnos con mucha frecuencia, el febrero volverá a nuestro país, pero para presentar su gira "Autopoiética Tour 2024", parte de la promoción de su más reciente producción discográfica, titulada bajo el mismo nombre.

Fue el día de ayer cuando la famosa compartió en redes sociales el cartel de su gira, que constará de 36 presentaciones y México será el primer país que tenga la oportunidad de disfrutar de su más reciente espectáculo.

La gira abrirá en Puebla, el 29 de febrero, y luego seguirá Toluca (3 de marzo), Querétaro (6 de marzo), Monterrey (8 de marzo), Tijuana (10 de marzo), Mérida (15 de marzo), Guadalaja (20 de marzo) y sellará su visita a nuestro país con un recital en la Ciudad de México, nada más y nada menos que el 21 de marzo, en el equinoccio de la primavera.

Mon Laferte ofrecerá ocho conciertos en nuestro país el próximo año. Fotos: Instagram

Hasta el momento, Laferte no ha dado a conocer en qué recintos se presentará, sin embargo, en su página oficial puedes contestar un formulario para recibir noticias de la venta de boletos de forma prioritaria.

