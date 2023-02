Mira cómo lucía Nadia Ferreira a los 16 años cuando participó de un reality show en Paraguay

Nadia Ferreira comenzó a cobrar protagonismo y popularidad en el 2021, cuando fue electa “Miss Paraguay” y luego llegó a ser primera finalista en “Miss Universo” del mismo año. Pero la esposa de Marc Anthony lleva varios años en competencias de bellezas e incluso en realities.

Nadia comenzó desde pequeña su carrera en el modelaje y antes de ser “Miss Paraguay 2021”, fue elegida “Miss Teen Universe Paraguay 2015”. La adolescencia de la exreina de belleza transcurrió entre certámenes y reconocimientos, hasta que llegó a ser parte de eventos internacionales como la Semana de la Moda de Nueva York.

Pero lo que no muchos saben es que la esposa del cantante de 54 años participó también en un reality de la televisión de su país natal. Fue así como en 2015, hizo un casting en su Villarica para poder ingresar a un reconocido programa: "Parodiando Paraguay".

Al ingresar al programa, sin más pasos que aquella prueba en la cual se presentó, la actual modelo recién casada cantó "Shake It Off" de Taylor Swift, una canción emblema del pop moderno. "No había hecho ningún casting, me eligieron directamente", fue parte de las declaraciones que ha hecho en una oportunidad la bella joven de 23 años.

Y aquella no fue la única vez que la esposa del artista estadounidense cantó ante las cámaras. Volvió a hacerlo de manera patriótica, al recordar aspectos de su Paraguay natal y su lengua ancestral: el guaraní. Es por eso que Nadia ya ha mencionado que no descarta seguir una carrera de cantante algún día.