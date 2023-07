Mira cómo lucía Miranda de Sex and the City en Doctor House hace 15 años

En el mundo de las series de televisión nadie puede negar que ‘Doctor House’ es una de las más exitosas. La propuesta de la cadena FOX estuvo al aire por ocho temporadas, desde el 2004 al 2012, y marcó un antes y un después en las producciones que tenían a la medicina en medio como eje de sus capítulos.

Cynthia Nixon en ‘Doctor House´. Fuente: Twitter @ShowmundialShow

El reconocido actor Hugh Laurie fue el encargado de interpretar a ‘Gregory House’, un personaje que con un humor ácido, y mucho sarcasmo, lograba resolver los más grandes enigmas que aparecían dentro del consultorio. Pero la serie no solo tuvo a este gran actor frente a las cámaras.

Miranda de ‘Sex and the City´ estuvo en ‘Doctor House’

Fueron tantos los capítulos ofrecidos por esta exitosa serie que nadie quiso perdérsela. ‘Doctor House’ fue vista por más de 81,8 millones de personas y más en 60 países, según datos de la agencia Eurodata TV Worldwide.

Cynthia Nixon posando. Fuente: Instagram @cynthiaenixon

Y así como nadie quería perderse los capítulos de la aclamada serie, fueron muchos los actores que tampoco quisieron quedarse sin participar de alguno de ellos. Así fue como en ‘Doctor House’ aparecieron actores como Katheryn Winnick, Amanda Seyfried y Jeremy Renner, por solo citar algunos.

El éxito ‘Doctor House’ tuvo muchas de estas estrellas que hoy triunfan en la gran pantalla. En este marco, recordamos el paso de la Cynthia Nixon quien es reconocida principalmente por interpretar el personaje ‘Miranda’ en la también exitosa serie ‘Sex and the City’. La actriz que hoy tiene 57 años, tenía 42 cuando acudió a la sabiduría de ‘Gregory House’ y quizás para muchos pasó desapercibida, pero su belleza y llamativos ojos seguramente que no.