Minnie West se sincera y habla del momento en que su madre, Amparín Serrano, murió

Minnie West ya salió del hospital psiquiátrico en el que estaba internada, para tratar el trastorno de estrés postraumático con el que fue diagnosticada tras la muerte de su madre, Amparín Serrano, y aprovechó para hacer una temática pregunta-respuesta con sus seguidores, quienes le preguntaron si la fundadora de Distroller había fallecido tras una caída de su sillón, como se especuló, versión que la joven desmintió.

Han pasado poco más de tres meses desde que se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Amparín Serrano, mejor conocida por ser la creadora del personaje de "Virgencita Plis", a los 57 años. Desde aquel momento, Minnie West, su hija mayor, demostró lo difícil que estaba resultando enfrentar la partida de su madre, publicando videos y fotografías de diferentes momentos que atravesaron juntas, pues eran muy unidas.



Foto: Instagram

Lee también: Eduin Caz, de Grupo Firme, responde a los abucheos durante el medio tiempo de la NFL: “Cuando quieran les llenamos el estadio”

Hasta que, hace un mes, la joven de 29 años, fue internada voluntariamente en una clínica psiquiátrica, debido a que ella misma reconoció que necesita ayudaba profesional, expresando que no podía sola:

“Toma valor aceptar que se necesita ayuda, yo necesito ayuda, yo no he podido estar bien sin mi mamá, no puedo sola! y esto es mi último recurso”, compartió en sus redes.

La reacción de West ante la partida de Serrano ha sido aplaudida por muchas personas, debido a que ha abordado de frente la forma en que se siente, y han sido muchas las usuarias y los usuarios que aseguran que la joven los ha ayudado a enfrentar su depresión, sin embargo, también hay quienes le han sugerido que deje que su madre descanse en paz.

Ahora, el plazo de 30 días en los que Minnie estaría internada ya se han cumplido y aunque la joven reconoció que sigue deprimida, aseguró que está haciendo su mayor esfuerzo para salir adelante, pues es consciente de que a su madre no le gustaría verla así, por lo que volvería a ser ella misma, aprendiendo del dolor y la ausencia de quien denominó como “su otra mitad”.

Ante su salida de rehabilitación, sus seguidores han mostrado interés de conocer cómo se encuentra, por lo que Minnie optó por llevar a cabo una temática de pregunta-respuesta. De esa forma, la joven reveló algunos detalles en torno a la muerte de Amparín que nadie conocía, pues nunca se habló acerca de la causa de su muerte, por lo que en redes sociales y medios de comunicación llegó a especularse que la dueña de Distroller se había caído de un sillón, teniendo un aparatoso accidente.

Esta versión fue desmentida por Minnie y, en cambio, confió que había sido ella la única persona presente cuando su madre perdió la vida, motivo que había desencadenado el trastorno de estrés postraumático con el que fue diagnosticada. “Yo era la única que estaba ahí, lo vi y por eso tengo un trastorno de estrés post-traumático”, explicó.

Lee también: Una ola de memes y hasta reclamos dejó Harry Styles tras su primer concierto en México

Y aunque la joven no dijo lo que había ocurrido en el momento que su madre perdió la vida, sí negó las versiones que aseguraban que había caído de un sillón:

“¡No! Y no sé por qué la gente se clavó con esa teoría, ni de dónde salió (…) La gente habla y se hace sus propias ideas, para mi familia y para mí ha sido mejor que la gente se quede con lo que se quiera quedar, para nosotros, lo importante ahorita es sanar y dar explicaciones, la verdad, nos parece que pasa a segundo plano”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc