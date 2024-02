Mimí Morales vive entre la estabilidad y el desorden

En la vida real, Mimí Morales es una mujer organizada que sabe tomar las decisiones más adecuadas para su vida y, además, cuenta con el respaldo de su pareja, el productor José Alberto Castro.

Pero en la ficción, es una persona inestable que toma decisiones incorrectas y tendrá que defender su amor en la novena temporada de El señor de los cielos.

En los actuales episodios de esta serie de Telemundo, la actriz tendrá un peso más importante en la vida sentimental de Aurelio Casillas (Rafael Amaya), quien previamente la contrató para averiguar a sus antepasados, pues ella es historiadora, antropóloga y profesora de la UNAM.

Pero en esta convivencia se enamora de él y tendrá que defender su lugar, ya que aparecerá “Mecha” (África Zavala), así que habrá una lucha de poder entre ellas dos.

“Es una mujer que tiene mucho desorden mental, está clavada en ciertas cosas de los libros y pierde la noción de la vida. Es llevada por esa emoción de su mente distorsionada que no la lleva a nada bueno”, explicó Mimí en entrevista.

Agregó: “Ahora viene más sensual y decidida, con escenas peligrosas, como una de acción en la que me tienen que poner un arnés y un hilo de vida porque se hace en la altura; estuvo fuerte”.

Fuera de cámaras, Mimí tiene el apoyo del Güero Castro, quien, dijo, es su compañero que la apoya.

“Hay cosas que a mí se me escapan y él me ayuda; yo llevo mi carrera y él lo suyo, pero cuando tengo una duda de algo o necesito un consejo, él también me lo da. Se lo agradezco mucho”.