Mientras Ricardo Peralta acusa a Televisa de proteger a Arath, pierde miles de seguidores en redes

En sólo una noche, Ricardo Peralta pasó a ser uno de los influencers más queridos a uno de los más criticados por la misma comunidad que lo respaldaba, esto después de las declaraciones que hizo durante la cuarta gala de eliminación de "La casa de los famosos México".

En la dinámica de posicionamiento, el youtuber se lanzó en contra de Arath de la Torre, afirmando que los comentarios que el actor hizo sobre su vestuario habían cortado su derecho de expresión de género, y es que, hace ya varios días, De la Torre le pidió, a modo de broma, que se cambiara porque "lo ponía nervioso".

Sin embargo, en el público y en los usuarios de redes sociales, la reacción de Peralta no tuvo el impacto que él esperaba, pues no sólo le han llovido las críticas por tratar de utilizar a la comunidad LGBT como estrategia; también sus seguidores han comenzado a desaparecer.





Ricardo inició el reality con un conteo de 1.1 millón de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, pero conforme fueron avanzando los días esta cifra comenzó a bajar. Hace unas semanas, su contador de seguidores registró la pérdida de 100 mil, debido a los comportamientos que ha tenido dentro del reality.

Pero, a partir de la noche de este domingo, su popularidad ha ido en picada y ahora ya bajó hasta los 920 mil fans, y todavía continúa en descenso.





Ricardo Peralta asegura que Televisa protege a Arath

Mientras esto sucede al exterior, dentro de la casa Ricardo rompió en llanto por la respuesta que le dio Arath a su posicionamiento, en la que le pidió que no confundiera a la gente, negó que fuera homofóbico y le pidió no querer imitar la fórmula de Wendy Guevara para simpatizar con el público.

"No entendió lo que le quería decir y sólo fue una persona mala, se bloqueó y fue muy agresivo", dijo.

Además, externó su molestia por la supuesta preferencia que Televisa le ha dado a Arath; sin embargo dejó claro que se seguirá defendiendo de quien sea, a pesar de todo.

"Yo sabía que podía pasar algo como eso, porque sé lo protegido que está Arath en la empresa pero ¡me vale!, es de esas cosas que yo digo: 'yo nunca he tenido miedo, no voy a tener miedo'", agregó.

Asimismo, expresó sus deseos no seguir conviviendo con De la Torre y reiteró su opinión sobre que no le interesa quedar bien con nadie, aunque pertenezcan a la televisora con la que actualmente trabaja: "Y si ofendí alguien de la televisora, sepan que no me importa", finalizó.









