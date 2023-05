"Miembros al aire" ya tiene al remplazo de "El Burro" Van Rankin; el conductor lo revela

Jorge ‘El Burro’ Van Rankin reveló el pasado 2 de mayo que fue despedido del programa “Miembros al aire”, producción en la que trabajó por 14 años, y ahora ya sabe quién llegará a sustituirlo.

Si bien, el presentador dijo que se tomó con calma la noticia, pues tiene otros proyectos en puerta, lamentó la forma en la que fue notificado al respecto.

“La forma en la que hicieron las cosas se me hace un poquito desagradable, pero pues me corrieron, me corrieron en el pasillo de Televisa San Ángel sin darme una explicación”, dijo anteriormente.

Lee también: Yolanda Andrade reaparece cansada y conmovida: "Apenas ayer me dijeron que no era un tumor"

Asimismo, comentó que no le habían dado la cara e incluso sacó a la luz que tampoco le respondían las llamadas para poder aclarar la situación.

Tras esto, Van Rankin fue invitado a “La Saga Fut”, en donde destapó a el nombre del nuevo conductor.

“Esto está grabado el 1 de mayo. Me corrió el señor Damián Villar (presidente de Televisa Networks) y nunca me lo dijo. Me mandó con el productor”, inició la anécdota.

Jorge detalló que ahora será Leonardo de Lozanne, vocalista de Fobia, quien se acomodará junto a Paul Stanley y José Eduardo Derbéz: “Le mando muchos saludos. Él no tiene nada que ver”, dijo.

Fobia tocó canciones como “Veneno vil”. Foto: CARLOS MEJIA. EL UNIVERSAL

Lee también: Montserrat Oliver rompe el silencio; habla de la salud de Yolanda Andrade

Cabe mencionar que Lozanne ya había formado parte del programa hace cuatro años, sin embargo, el presentador reiteró su molestia por no obtener una respuesta sobre su despido.

“Está cab… no tener los hue… de decírtelo en la cara y hablarte”.

Posteriormente, aseguró que su salida tendrá un impacto en “Miembros al aire”: “Se les va a caer el programa”, sentenció.

Aunque en el Instagram oficial de la producción no se ha dado a conocer el cambio de los conductores, lo cierto es que algunos usuarios han acudido para expresar su molestia.

“Hasta la vista, ese programa no será lo mismo. Dejo de seguirlo pero ya” , “Primero se chin… a “Netas Divinas2 y ahora terminan de echar a perder “Miembros”... Tan difícil era respetar y no cambiar al elenco original de cada programa”, “Sr Productor, le pido q reconsidere el tema deel Burro”, “Se acabó el programa. El burro es el corazón de “Miembros”, se lee.

Programa "Miembros al Aire". Instagram miembrosalairetv.

Lee también: Christian Nodal cuenta cómo ha sido el proceso de borrarse los tatuajes del rostro