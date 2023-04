Michelle Rodríguez se cubre de poder latino

Un día, Michelle Rodríguez se acercó al cineasta español Frank Ariza y le dijo que ella podía hacer una escena de acción, manejando un auto a toda velocidad con Aislinn Derbez y Regina Blandón como pasajeras, mientras huía de la policía.

El equipo cercano al director se quedó en silencio, mientras que Regina detrás de Michelle, hacía señales al director para que no le creyera.

Al final, Ariza (Mariachis) aceptó y en los siguientes minutos filmaron una de las secuencias más importantes de Con los años que me quedan, película de comedia, drama y acción que estrena el próximo viernes en Amazon Prime Video.

“Confiaron en mí y estábamos en un terreno seguro, con gente especializada alrededor, tampoco crean que estaba como loca por las calles de Madrid”, recuerda bromista Rodríguez.

“Regina aún se sube cuando manejo, Aislinn sí estaba un poco asustada y decía que nos íbamos a voltear (risas), pero hice la persecución y fui la más feliz porque nos corretearon patrullas”, agrega la actriz de Mirreyes contra Godínez.

Con los años que me quedan cuenta la historia de una joven abogada (Blandón), quien desde niña fue a vivir con su familia a Los Ángeles, pero un día, por una gran crisis que sucede, es enviada a México para cumplir una misión.

En el camino se encuentra con una policía adusta (Aislinn) y una joven que desea ser la latina más poderosa (Michelle).

“Mi personaje es una chica que quiere ser la próxima Capitana América latina (risas) y entonces es una chica que se sabe latina, se sabe grande y sabe las virtudes de eso, sabe sacar ventaja”, considera.

Michelle Rodríguez celebra que la película muestre a tres mujeres fuertes, metidas en problemas de diamantes, autos, dinero y pistolas, algo poco común en la cinematografía latinoamericana.

“Hay chance de tener narrativas distintas y no solamente de que (las chicas) nos enamoramos y qué tristes estamos; aquí es de estoy salvando a mi familia, poner en cuestionamiento si regresas o no con tal persona, la carga de ser migrante y querer ser alguien que es juzgada por su físico, ser latina y no hablar el idioma, que realmente pasa día a día”, expone.

Con los años que me quedan fue filmada a finales de 2021, y cuenta en su el elenco con los actores españoles Manu Vega, Antonia San Juan y también participa Enrique Villén.

Este año a Michelle se le ha visto en la serie Contra las cuerdas, donde interpreta a una atleta de lucha libre, para la cual ensayó por dos meses e hizo algunas escenas de acción. En 2022 estrenó La flor más bella, serie que escribió y produjo. A ninguna de las dos se les ha confirmado una nueva temporada.