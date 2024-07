Michelle Rodríguez denuncia discriminación en un antro de la CDMX

Michelle Rodríguez denunció, a través de sus redes sociales, la discriminación que una de las personas más cercanas a ella sufrió este fin de semana en un exclusivo club de la CDMX.

Visiblemente molesta, la actriz de series como "40 y 20", mediante un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, explicó que los hechos ocurrieron este domingo, cuando una de sus amigas acudió al lugar, pero le negaron el acceso sin darle ningún tipo de explicación.

"Ayer una de mis amigas, que además es gente de mi equipo, fue discriminada en Phonique en Palmas. Lo que pasó es que ella fue al antro con sus amigos y solo a ella no la dejaron pasar. Ella no tenía ninguna razón por la cual no fuera, ni siquiera bienvenida, recibida en el establecimiento. Pensé que eso ya no pasaba", dijo.

Rodríguez fue tajante al asegurar que negarle la entrada a cualquier persona es un acto sumamente violento, por lo que pidió ayuda a las autoridades encargadas de este tipo casos para que intervengan; además de dejar en claro que ella nunca pondrá un pie este establecimiento.

“Si hay alguien que se encarga de tomar acciones para que esto no pase, pues que las tome. La discriminación no está chida y si no lo decimos va a seguir pasando", agregó.









La también comediante, además, mandó un mensaje para todas aquellas personas que desgraciadamente han sido discriminadas, pues sabe perfectamente cómo es que se siente, ya que, confesó, ella también ha sido víctima de este tipo de situaciones:

"Son cositas que se te quedan adentro y luego la gente dice que somos exagerados. Lo lamento, no tiene que ver con ustedes, tiene más que ver con quien lo está diciendo. Ya me ha pasado, se siente de la chingada. Si les ha pasado, lo lamento, los abrazo mucho".

Las palabras de Michelle dividieron la opinión de sus seguidores, pues, aunque muchos la apoyaron y hasta pidieron al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) que interviniera, otros aseguraron que los lugares de este tipo se amparan bajo el llamado: derecho de admisión.

"Si hay código de vestimenta pues no puedes entrar, se reservan el derecho de admisión", "Amo que sepas el poder que tiene tu voz y lo que decides hacer con ella", "Qué lugar es, para no ir", "¡Lo que no se nombra no existe! Qué bueno que estés levantando la voz por tu amiga", "En pleno 2024 y siguen con esto", "El establecimiento no tiene la culpa, sino tu amiga por ir a esos lugares que discriminan", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Cabe destacar que Michelle no es la única famosa que se ha quejado por este tipo de actos, anteriormente Maluma y Simón, del grupo Morat, también se quejaron de haber sufrido algo similar.

