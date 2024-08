Michelle muestra su lado artista y Trastornado

Al elegir el nombre de su nuevo álbum, Trastornado, el exponente de corridos tumbados Michelle Maciel sintió que el título reflejaba a la perfección su estado actual, especialmente cuando se trata de cumplir las expectativas de la industria.

“Pienso que es precisamente sobre cómo me siento actualmente, soy alguien trastornado, porque un día digo una cosa y luego al siguiente hago otra; un día quiero hacer regional y al siguiente quiero hacer reggaetón, soy muy cambiante”, apunta el cantante.

Maciel atribuye este carácter cambiante a lo que sucede con la música hoy en día: un día los fans quieren reggaetón y al siguiente, regional mexicano. Además, como artista, considera que la presión de lanzar temas constantemente para mantenerse relevante en las plataformas de streaming es algo sumamente desgastante

“Todo va muy rápido. A mí me gusta porque tengo mucho por decir y cantar. Me gustaría hacer muchas colaboraciones, me gusta experimentar distintos géneros, pero sí, la industria es exigente y esto te mete en un ritmo donde no puedes bajar los brazos”, describe Maciel.

Aunado a eso, una ruptura amorosa dotó de un sentimiento de desencuentro consigo mismo al disco, que fue lanzado el 30 de mayo y más aún a la versión deluxe, que lanzó el pasado 18 de julio en plataformas.

“Soy alguien que hace todo con mucha pasión y además que no se cierra a ninguna experiencia. En mi disco viene mucho amor, desamor, experiencias que viví en carne propia; también se ve reflejada una ruptura y luego el nuevo comienzo, una relación muy bonita, es una montaña rusa de sentimientos, creo que es parte de cómo vivimos la actualidad, con intensidad”.

Es dentro de esa misma rapidez con la que vive hoy en día, que Michelle opta por la música como un bálsamo para encontrar en los mensajes sentido a sus experiencias y, con suerte, que sus escuchas también encuentren la definición de lo que experimentan día con día.

“La música te ayuda a entender mejor esos momentos que has vivido, tanto los buenos como a los malos. A veces no me doy cuenta, o no entiendo una situación cuando estoy haciendo una canción, pero después de un año las escucho y digo, ‘wow, como que las siento mucho más personales’. Y entiendo por lo que estaba pasando”, describe.

Maciel se presentará en el marco del Festival Arre, que celebrará su segunda edición el próximo 7 de septiembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodriguez.