Michel Ronda elige ser héroe

[email protected]

Michael Ronda adquirió fama por dar vida a Simón Álvarez en la serie de Disney Channel Soy Luna. Después de un éxito, reconoce que no ha sido fácil seguir su camino como actor y cantante, pero ha tomado las decisiones correctas.

“Sobre todo cuando es un proyecto grande (es difícil desprenderte), después lo que sigue se supone que tendría que ser algo muy grande; lo veo como unas escaleras, después de Soy Luna tuvimos distintas ofertas que parecían interesantes pero ninguna era el proyecto que yo quería hacer”, señaló el joven de 23 años, quien ha aparecido en Como dice el dicho y Campeones.

Al final se le presentaron dos oportunidades: ser parte del elenco de la serie biográfica del grupo Bronco y la otra es una serie que va a protagonizar. “Literal, es ‘la serie’”, expresó su mánager y padre, pero no pueden dar más detalles.

El actor continúa desarrollándose musicalmente, ahora con su nuevo lanzamiento musical “Seré tu héroe”, que subió a YouTube hace cinco días y suma ya 630 mil reproducciones. La canción es de un corte amoroso, pero no es allí donde el joven quiere estancarse.

“De hecho, tengo varias ideas de hacer algo por el estilo, normalmente recurrimos al amor y al desamor porque es pegajoso y digerible para todos, sin embargo, claro que está la idea de hacer otras cosas”.

Muchael comenzó a trabajar desde que tenía ocho años de edad, y aunque el medio es difícil, en su opinión, algo que le ha facilitado las cosas es tener un gran equipo enamorado de su proyecto para que él se dedique a actuar y cantar.

“He trabajado mucho desde muy chiquito y creo que mi crecimiento delante del televidente ha sido una subida, paso a paso; no es que ayer estaba en la escuela y hoy soy súper famoso. Hice obras de teatro con una persona como público y aprendí eso, a valorarlo. Hice 18 Auditorios sold out, tengo todo ese rango y he vivido todo eso, no es algo que me maree, no me debilita, es una consecuencia de mi trabajo”.

El video “Seré tu héroe” ya se encuentra disponible en plataformas digitales.