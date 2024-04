Mía, la hija del exmiembro de Timbiriche, Erik Rubín, sorprendió al revelar que tuvo un crush en su infancia, y este no fue otro que Eduardo Capetillo, quien también formó parte del mismo grupo que catapultó la carrera de su padre.

Recientemente, la joven cantante acudió a "Cuéntamelo yá!", donde habló de su participación en "Juego de Voces", un programa familiar que se transmite cada domingo. En él, artistas reconocidos compiten contra sus hijos jóvenes que están incursionando en la música, y donde también figura Capetillo.

Durante la entrevista, Mía compartió que a los 10 años estuvo profundamente enamorada de un personaje de una conocida novela infantil, sin saber que la voz detrás del personaje era la misma del tema "No seas tan cruel", interpretado por Eduardo. "Lalo, yo no sabía que Eduardo Capetillo era mi 'crush' de pequeña, no sabía que era el maestro Emiliano", expresó Mía.

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán. Vía Instagram Biby Gaytán

Además, recordó entre risas que disfrutaba viendo "¡Vivan los niños!", un melodrama producido por Nicandro Díaz para Televisa entre 2002 y 2003, donde Capetillo interpretó a Emiliano Leal, un profesor de música enamorado de la maestra Lupita, personaje, curiosamente encarnado, por la madre de Mía, Andrea Legarreta. La coincidencia no termina ahí, ya que ambos padres protagonizaron un romance ficticio en la trama.

Finalmente, Mía confesó que se atrevió a contarle a Capetillo que fue su crush y que su admiración por él perduró durante varios años.

Foto: Instagram @andrealegarreta