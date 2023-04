Mía, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín ¡cumple 18 años!

Mía Rubín Legarreta, la hija mayor de la conductora Andrea Legarreta y del cantante Erik Rubín ya es mayor de edad, la tan esperada hija de la pareja llegó cuatro años después de que Andrea y Erik se casaron, era una niña muy deseada después de que varios intentos de Legarreta de quedar embarazada.

Fue en el programa "Hoy", hace 18 años, que dio la noticia de que se convertiría en madre, mostró un ultrasonido y expresó emocionada: "se va a apellidad Rubín Legarreta", y ante la sorpresa de sus compañeros del programa, confirmó: "Sí, es mía".

Aunque a los cinco meses, la conductora tuvo un sangrado cuando se encontraba con Erik en una fiesta, por fortuna no fue nada grave, se trató de un desprendimiento de placenta, pero cuando fue a revisión, Mía se encontraba en perfectas condiciones.

Hace unos días, la ahora expareja regresó de un viaje familiar, y entre los lugares que visitaron estuvieron los Alpes; aunque Andrea y Erik compartieron hace dos meses que están separados como pareja, no es un final definitivo, pues se han mostrado abiertos a un posible regreso.

Las felicitaciones a Mía Rubín

A través de redes sociales, Andrea Legarreta compartió un emotivo mensaje dedicado a su hija Mía, en el que le expresa lo que siente por ella y le agradece su existencia; su publicación contiene un video de diferentes momentos en la vida de Mía, quien ha mostrado talento para cantar.

"Eres el regalo que tanto soñé y mejor aún de lo que imaginé. Hermosa en todos sentidos, amorosa, auténtica, alegre, cálida, bondadosa, dulce, talentosa, perseverante y tardaría mucho en hablar de todas tus bondades. Deseo que tengas todo lo hermoso que mereces. Que sigas cumpliendo tus sueños y sobre todas las cosas que seas feliz. Siempre estaré para apoyarte, guiarte y amarte siempre. Más allá del tiempo, la vida o la distancia. Gracias por elegirnos como padres amor, gracias por tu dulce sonrisa, por tu mirada tierna y transparente, por tu tierno corazón. Tú y tu hermanita son lo mejor que nos pudo pasar. Celebro tu hermosa existencia. ¡Felices 18!", se lee.





Erik Rubín no se quedó atrás y también celebró la vida de su hija mayor, con quien comparte el amor por la música y el canto. Rubín confesó que siente muy orgullos de Mía y de lo que ha trabajado para lograr sus sueños".

"Nada me hace más feliz que verte realizada. ¡Disfruto tanto estar contigo! Eres una persona sensible, creativa, talentosa, amorosa, profunda, hermosa por dentro y por fuera y sumamente divertida. Estoy muy orgulloso de lo que eres y también por lo que viene profesionalmente. Has trabajado mucho, y has puesto el corazón. Mereces lo que sueñas preciosa. Qué afortunado me siento de ser tu papá. Feliz cumpleaños #18 señorita @miarubinlega te amo profundamente".