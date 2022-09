"Mi papá será el rey, mejor que tengas cuidado": El príncipe George en un enfrentamiento de la escuela

La periodista Katie Nicholl reveló, en su nuevo libro, que el príncipe George advirtió a uno de sus compañeros que sí se buscaba un problema con él, se las vería con su padre, el príncipe William, ya que muy pronto se convertiría en el rey de Reino Unido, y aunque el comentario fue dicho por el pequeño de 9 años, la más criticada, hasta ahora, ha sido la escritora, pues en las redes sociales opinan que no debió de exponer el comportamiento del segundo en sucesión al trono.

Nicholl, periodista y corresponsal, ha escrito diferentes libros donde ahonda en la vida de las y los integrantes de la realeza, también ha participado en documentales, pues se ha especializado en temas relacionados con la familia real.

Su más reciente publicación se trata de “The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown”, (La nueva realeza: El legado de la reina Elizabeth y el futuro de la corona), en el cual revela detalles sobre los miembros de la familia. Uno de ellos, es un comentario que el hijo mayor del príncipe William, el príncipe George, hizo a uno de sus compañeros de la escuela, luego de protagonizar un pleito durante el recreo.

De acuerdo con Nicholl, el método de defensa del príncipe George, de 9 años, fue el de recordarle a su compañero la estirpe a la que pertenece, pues no perdió la oportunidad de comentar la posición que su padre tiene frente a la corona inglesa: "Mi papá será el rey, así que es mejor que tengas cuidado".

Sin embargo, el enfrentamiento –detalla la obra- no ocurrió recientemente, sino que tuvo lugar hace un tiempo, cuando el pequeño George estudiaba en Thomas's Battersea, institución a la que ingresó en septiembre de 2017, la cual se ubicaba a sólo media hora, en automóvil, del Palacio de Kensington.

Cuando Kate y William decidieron cambiar de escuela a George la opinión pública se sorprendió, ya que Thomas's Battersea parecía ser la opción más adecuada para el pequeño príncipe, pues su madre y padre decidieron romper con la tradición y no lo inscribieron en colegio Wetherby School, en el que habían estudiado Harry y William cuando eran jóvenes.

Luego de que se diera a conocer este fragmento de la obra de Nicholl, han sido más las personas que defienden al príncipe George, argumentando que se trata de un niño pequeño, al asegurar que en todas sus apariciones parece ser adorable y muy tímido para tener un comportamiento como el expuesto y, en cambio, critican a la escritora por publicar esa historia: “Su protección y privacidad deberían ser más importantes que vender historias ridículas”.

