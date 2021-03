Mi papá nunca me reconoció: Grettell Valdez

La actriz Grettell Valdez estuvo entre lágrimas desde los primeros minutos de una entrevista que tuvo con Yordi Rosado, esto luego que recordó algunas cosas de su papá y lo que significó en su vida su tío Guillermo Smyth, quien se convirtiò en su figura paterna.

La intérprete nacida en un pueblo de Querétaro contó que sus padres eran muy jóvenes cuando se embarazaron. "Mi mamá estaba chava. La primera vez que ella tuvo relaciones con mi papá se embarazó. Me cuenta que estaban en una boda y me procrearon en un bocho, por eso estoy compacta", contó.

No obstante la relación no continuó luego que los parientes de su padre le dijeron a él "te están enjaretando a un niño", motivo por el cual "nunca me reconoció. Yo no tengo el apellido de él. Empecé a crecer y el que siempre fue para mí mi imagen paterna fue mi tío, quien lamentablemente falleció, Guillermo Smythe. Yo a él le debo todo", contó la estrella de producciones como "Lo que la vida me robó" y "Médicos Línea de Vida".

La actriz contó que su tío transmitía paz y era muy bueno, además que fue gracias a él que empezó a estudiar teatro. Además, cuando ella se casó con Patricio Borghetti, fue Smythe quien la entregó.

Aunado a ello, Valdez contó que no tuvo una buena relación con su mamá ni su mamá, "yo era como el patito relegado, tenía muchas situaciones que no estaban padre y tuve que vivir en mi infancia".

Grettell Valdez perdió un bebé de Patricio Borghetti

La actriz Grettell Valdez también contó en el mismo programa que su matrimonio con Patricio Borghetti también tuvo un triste momento, pues en ese tiempo fue que ella perdió a una bebé que estaba en su viente.

"A los 5 años de casados nos embarazamos y perdimos al bebé. Era niña, la perdí a los tres meses de embarazo, fue tristísimo. Ya después al año siguiente volvimos a intentarlo y tuvimos a Santi", contó la estrella.

Sin embargo posterior al nacimiento del pequeño también ocurrió otra problemática, pues tuvo lugar su separación, pese a que ella hizo todos sus esfuerzos para evitar ese desenlace el cual la llevó a sentirse mal y desear la muerte debido a la tristeza que experimentaba.

De esa depresión que sentía es que recibió la ayuda de la actriz y cantante Belinda, quien la apoyó levantando su autoestima. "Ella fue la que todos los días me motivaba impresionante".

