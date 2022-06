Mi espíritu indomable me llevó hasta la victoria: Alfredo Adame

Alfredo Adame considera que su victoria en el reality show Soy famoso, ¡sácame de aquí! es una muestra más de su espíritu indomable y de que la experiencia tiene más peso que la juventud, aun si se trata de retos extremos.

“Más sabe el diablo por viejo que por diablo, no fue nada nuevo para mí. Lo que logró este reality fue confirmar que tengo un espíritu bien templado, un carácter de guerrero, que soy indomable e inquebrantable”, asegura.

El actor de 64 años, quien el pasado 11 de junio fue coronado como el ganador del reality de Azteca, pasó seis semanas en la selva al lado de otros 11 concursantes, experiencia para la que, comenta, tuvo que recurrir a una estrategia: “Gana en silencio y hazle creer al mundo que vas perdiendo”, explica.

Alfredo se dijo feliz de haber formado una alianza con la cantante Jessica Díaz, de 31 años, quien asegura, se terminó convirtiendo en su nueva mejor amiga. La amistad no fue igual en todas partes, pues cuenta que desde el principio otros participantes quisieron sacarlo.

“Conspiraron en mi contra, pero desde que venía en el vuelo vi a mis contrincantes y me di cuenta de que no eran rivales, a fin de cuentas mido 1.85 y peso 95 kilos”, destaca.

El conductor dice que donó su premio de un millón de pesos a la fundación Aurora, dedicada a elaborar pelucas para niñas con cáncer en Monterrey. Este motor logró que él no sintiera presión durante reality grabado en una isla en República Dominicana.

“Nunca pensé en salirme, nunca me deprimí, ni me bajoneé, me divertí durante todo el show. Cuando nos dijeron del premio me motivé aún más”.

Después de alzarse con la victoria del programa, Alfredo dice que continuará trabajando en proyectos para teatro y televisión y que lo más importante para él en estos momentos es no volver a caer en provocaciones.

“Ya no me vuelvo a enganchar con esta gente que quiere sus cinco minutos de fama conmigo, que quiere provocarme aprovechándose de mi fama”, subraya recordando sus roces con los concursantes Magaly y Oskarín.