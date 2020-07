Mexicanos se animan en la Comic-Con

Sofía Carrillo tenía unos ocho años cuando en la televisión pública tapatía se topó con un corto ruso animado llamado La mascota, hecha en los años 20, donde un muñeco cobraba vida al caerle la lágrima de su creador.

“Estaba bastante oscuro, porque de pronto no sé cómo pero había un aquelarre y había esta especie de perrito huyendo de los diablos y sí me asustó, claro, pero me fascinó, porque el personaje era muy bonito”, recuerda.

No sabía que la animación sería algo que desempeñaría años después. Es una área que le ha dado hasta ahora dos premios Ariel (Prita Noire y Cerulia) y hoy, la oportunidad de estar en la versión virtual de la Comic Con San Diego.

Esta tarde un puñado de animadores mexicanos ofrecerán una charla titulada Los siete magnifícos del Stop Motion, técnica que consiste en fotografiar figuras de diversos materiales, hechos por ellos mismos, para simular el movimiento en la pantalla.

Karla Casteñada (La noria) y quien prepara película con Guillermo del Toro; Rita Basulto (El octavo dia de la creación), René Castillo (Hasta los huesos), Luis Téllez (Viva el rey), Juan José Medina (Zimbo) y León Fernández (Mutatio) estarán en la conversación disponible en español y subtítulos en inglés.

La idea inicial era que todos viajaran a la Comic-Con, que traía el proyecto desde el año pasado por la iniciativa del realizador Víctor Osuna, pero la pandemia cambió los planes.

“Será una charla entre amigos, entre colegas con muchas ilusión por lo que está venir en la animación, con la perspectiva de un género tan bonito como este”, señala Carrillo al describir la manera en que esperan compartir su experiencia en esta materia.

Para Castañeda lo importante de la animación es que todo se puede en ella y parece que el límite es la imaginación.

En su caso jamás se pregunta, por ejemplo, si un cochino debe volar o no, sino que lo escribe y ya después resuelve cómo hacelo.

Fue llamada por Del Toro para ser la diseñadora de producción de Pinocho, la primera cinta de animación del ganador del Oscar por La forma del agua.

“Esto (el stop motion) tiene su disciplina. El diseño de producción es ver que todo lo que vayas a poner cuente algo, eso es lo que creo, no sólo que se vea lleno (el escenario) y todo debe tener su tamaño indicado”, comenta Castañeda.

“Hacer el diseño de stop motion es ver que si la mano mide 25 centímetros no puedes usar un botón real porque esos 4 centímetros es el tamaño del ojo del niño (personaje), hacer diseño en ficción de acción viva y aquí, son procesos diferentes, milimétricos”, subraya.

El encuentro, primero que se hace en la Comic-Con, durará poco menos de una hora.

Ayer (viernes) se realizó otro sobre cine de terror en Latinoamerica en donde estuvieron los realizadores nacionales Issa López, Gigi Saúl Guerrero, Issac Ezbán y el propio Víctor Osuna.