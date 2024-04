Mentiras logra regresar a Imanol a la actuación

La vida del artista no es nada sencilla, no siempre se tiene un trabajo estable, es muy competida y no siempre bien pagada, por eso, cuando Imanol Landeta tomó conciencia sobre ello, ya que trabajó como actor desde los seis años, decidió hacer un alto en su carrera y seguir otro camino.

“Dije: ‘yo no quiero eso, quiero tener tranquilidad y satisfacer otras inquietudes’. Entonces vendí jugos, motocicletas, me asocié con una casa productora, operé estacionamientos con mi hermano, hice mi carrera de administración de empresas... construí un camino paralelo”, señaló Imanol.

Y aunque la inquietud de volver a actuar o cantar siempre había estado ahí, Imanol no sentía que fuera el momento, hasta que llegó la invitación de Alejandro Gou para formar parte de Mentiras, el musical, como Emmanuel.

“Este proyecto llega en un momento importante para mí, estoy a la mitad de mis treintas, soy papá y he vivido cosas increíbles. Me ilusiona mucho, estoy estudiando la obra una y otra vez y no paro de divertirme”, indicó.

Imanol compartió que aunque el único plan que originalmente tenía como artista este año era un concierto con 2000’s x siempre el pasado marzo, ahora siente la emoción de debutar como aquel conocido don Juan del teatro.

“No, no estaba en la ecuación de mi vida regresar a los escenarios y la verdad estoy muy agradecido con el público, porque no me han olvidado en estos 15 años en que estuve alejado de todo”.

El hijo del actor Manuel Landeta compartió que no fue fácil para él aceptar la invitación de Alejandro Gou, porque llevaba mucho tiempo sin actuar, entonces le pidió que lo dejara ver la obra antes de decidir y cuando lo hizo quedó fascinado y le dio el sí.

“No sé cómo dejé pasar tanto tiempo. El año pasado tomé clases para asegurarme de que mi voz estuviera bien, me chequé mis cuerdas vocales y regresé a tener los cuidados con la garganta que había dejado, en fin, todas esas actividades que un artista debe realizar fuera del escenario”, dijo.

Será este sábado y domingo, así como el 5, 12 y 26 de mayo cuando Imanol se convierta en el objeto de deseo de Yuri, Daniela, Dulce y Lupita, protagonistas de Mentiras, el musical.