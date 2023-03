Melissa Joan Hart confirmó que tuvo un romance con Ryan Reynolds

El nombre de Melissa Joan Hart aparecía en todos lados en los años 90. Esto se debía a que era la protagonista de “Sabrina, la bruja adolescente”, una de las series más icónicas de aquella década.

En la serie, el personaje de Melissa Joan Hart (Sabrina Spellman) estaba enamorada de Harvey Kindle, pero él no fue el único amor de la joven, ya que en una reciente entrevista Melissa aseguró que el actor Ryan Reynolds y ella tuvieron un romance cuando eran adolescentes.

Esta declaración surgió en una entrevista con Chelsea Handler, y en la misma Melissa Joan Hart buscaba promocionar su autobiografía, en la cual se espera que revele más detalles de este romance hasta ahora secreto.

Melissa Joan Hart y Ryan Reynolds se conocieron en la filmación de la película de “Sabrina, la bruja adolescente” y durante un paseo en el automóvil del actor (quien interpretó a Seth) este le regaló un costoso reloj. Incluso la actriz aseguró que besó a Reynolds. Ella tenía 19 años en aquel entonces.

"Trabajé con Ryan Reynolds en la película de 'Sabrina'. Fue la primera película que hice y Ryan estaba ahí", aseguró la actriz. Sin embargo la relación no prosperó porque en aquel entonces Melissa Joan Hart tenía pareja, y no se sintió cómoda siéndole infiel.



Foto: Ryan Reynolds y Melissa Joan Hart. Fuente: Twitter @showmundialshow

"Acabé persiguiéndolo, me puse delante de su coche y le besé apasionadamente, estuvimos enrollándonos toda la noche. Luego tuve que llamar a mi novio para explicarle lo que había pasado. Vino a Nueva York para verme, pero creo que él quería más, y yo pretendía quedarme con mi novio. Me arrepiento un poco, porque al final yo corté con ese chico y estoy convencida de que Ryan habría sido un gran novio", continuó Melissa Joan Hart.

Todo esto sucedió muchos años antes de que Reynolds conociera y se casara con Blake Lively, quien incluso conoce toda esta historia. Sin dudas el protagonista de “Deadpool” viene rompiendo corazones desde hace muchas décadas.

Todos estos datos serán contados en detalle en las páginas de “Melissa Explains it all: Tales from My Abnormally Normal Life”, la autobiografía de Melissa Joan Hart.