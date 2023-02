Tras desactivar sus redes sociales, Megan Fox regresó a Instagram para hacer frente a las especulaciones que indican que su relación sentimental con el cantante Machine Gun Kelly ha llegado a su fin debido a una infidelidad, por parte de él.

En los únltimos días, la actriz y el rockero se han visto en medio de la polémica luego de que se asegurara que éste habría tenido una aventura con una de sus guitarristas, motivo por el que su compromiso con Fox se habría terminado. Los rumores crecieron aún más cuando la protagonista de "Transformers" publicó un video en el que aparecía quemando algunas cartas , borró todo rastro de su novio y más tarde desactivó sus cuentas.

Sin embargo, Megan ha decidido volver al mundo digital únicamente para aclarar la situación que vive con Kelly; sobretodo desmentir la supuesta traición de la que habría sido víctima.



La pareja ha estado envuelta en rumores de una supuesta infidelidad Foto: Instagram

Lee también: Yuridia vuelve a arremeter contra "Ventaneando" y hace fuerte revelación sobre "La academia"

A través de un breve, pero contundente mensaje que publicó en su perfil oficial, Fox reveló que no existe ningún tercero involucrado en su relación, ni de la raza humana ni de cualquier otra especie: "No ha habido interferencia de terceros en esta relación de ningún tipo. Eso incluye, pero no se limita a humanos reales, DMs, AI bots o demonios súcubos", escribió.

La actriz de 36 años continuó pidiendo al público que olvide el tema y reveló que los supuestos sobre su vida personal habrían sido inventados por una inteligencia artifical: "Aunque odio robarles la publicación de noticias sin fundamento que habrían sido escritas con mucha más precisión por ChatGPT, tienen que dejar morir esta historia y dejar en paz a toda esta gente inocente ahora", agregó.



Este es el mensaje que Megan publicó en redes sociales Foto: Instagram



¿Megan Fox y Machine Gun Kelly, en terapia de pareja?

Mucho es lo que se ha dicho sobre el noviazgo de Megan Fox y el músico estadounidense, Machine Gun Kelly; pero amigos y fuentes cercanas a la pareja han desmentido que se encuentren separados, eso sí, aseguraron que la relación a traviesa por una serie crisis que los habría llevado a tomar terapia de pareja.

El pasado 14 de febrero, ambos fueron vistos saliendo de un edificio en Agoura Hills, California, donde se presume que se encuentran varios especialistas en consejería matrimonial, lo que ha dejado entrever que se encuentran luchando por rescatar su peculiar amor.

De acuerdo con información publicada por el Daily Mail, cada uno llegó al edificio por su cuenta y después de tres horas, tanto Fox como Colson Baker, nombre real del artista, abandonaron el sitio por separado.

Además, una persona allegada a Megan reveló que ella ha dejado de utilizar su polémico anillo de compromiso, pero por el momento los planes de boda siguen en pie: “No han cancelado oficialmente el compromiso, pero Megan se quitó el anillo. Han tenido discusiones, pero esta vez todo parece muy serio”, dijo la fuente a "People".

Lee también: Ana María Alvarado dispuesta a proceder legalmente contra Maxine Woodside por despido