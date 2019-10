Mega troleo a Bad Bunny.

Los seguidores de Bad Bunny pidieron en redes sociales que el cantante sea condecorado con el premio Nobel de Literatura, y los troleos se desataron; muchos usuarios escribieron razones muy ingeniosas de por qué debería ganarlo, comparando sus letras con los conceptos de grandes pensadores. Por ejemplo, alguien dijo que su frase “Todo es superficial, nada es real” hace referencia a la alegoría de la cueva de Platón, donde la realidad que se puede ver no es la verdad, sino una ilusión. Alguien más escribió que cuando canta “Baby, la vida es un ciclo y lo que no sirve yo no lo reciclo” hace referencia al momento del ser humano en el que opta por rechazar la idea de caer en retrospección de su pasado…”

Aaron Díaz y familia se vuelven Youtubers.

El actor Aaron Díaz y su familia se han estrenado como Youtubers. Con el nombre de Una familia real tv compartirán un poco más de su vida privada según explica el actor. “Durante muchos años nos han estado invitando a hacer un reality pero nunca aceptamos porque es nuestra vida, entonces que alguien cuente nuestra vida con un guión no es exactamente nuestra idea. Hemos decidido compartir todo esto con ustedes porque son parte de nuestra familia”, dice sobre el programa que será renovado cada domingo.

Montarán mexicanos Toc toc en Tel Aviv.

Sin hacer ruido pero ya casi con todo listo, es como el productor Morris Gilbert ha manejado el estreno de la obra Toc Toc en Tel Aviv a principios del 2020. “Es una aventura loca, que salió por distintas circunstancias y va a suceder, así que habrá una producción mexicana en Tel Aviv aunque no lo crean. En hebreo, por supuesto, y con actores locales, pero es nuestra producción, ahora estamos exportando teatro”, comenta el productor de montajes como Chicago y Mentiras, el musical.