“Me perdí la infancia de mi hijo”: Eugenio Derbez confiesa que aún guarda rencor hacia Victoria Ruffo

A casi 33 años de que comenzara el coqueteo entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo y la pareja terminara por separarse, el actor reveló en un programa de televisión los motivos por los cuales no ha podido continuar en buenos términos la relación con su exesposa.

El pasado amoroso de Derbez tomó relevancia luego de que José Eduardo, el tercero de sus hijos que tuvo con la actriz, conquistara el corazón de los televidentes tras la comedia documental “De viaje con los Derbez”, que estrenó en Amazon Prime Video en 2019 y que le atrajo al también actor fama debido a su forma de ser, pues varios usuarios lo percibieron como una persona auténtica que se diferencia del resto de los miembros de su familia.

Luego de esto, diversos fanáticos se interesaron en la relación de Eugenio y Victoria e incluso el propio Eduardo invitó a su programa de YouTube al también productor para hablar sobre el tema.

Pese a que a lo largo de los años Eugenio ha hecho algunas declaraciones sobre cómo inició este amor y también cómo se apagó, fue hasta el programa “La mesa caliente”, que la entrevistadora Verónica Bastos le cuestionó el por qué no ha sido posible la reconciliación entre ambos.

“Es una buena pregunta. Mira, te voy a ser sincero, una de las razones por las que yo he peleado tanto y he sufrido mucho el tema es por todos los años que dejé de ver a mi hijo. Hay un dolor muy adentro que no es fácil olvidar. No vi la infancia de mi hijo", expresó.

El comediante añadió que se enteraba de los logros de Eduardo cuando era pequeño a través de revistas del mundo del espectáculo: “Me enteré que estudió piano, que estudio karate a través de las revistas de chismes […] y eso para mí fue muy doloroso y es por eso que reconozco que tengo mucho rencor porque me perdí la infancia de mi hijo”.

Además, confesó que “De viaje con los Derbez” fue una terapia para él y para sus hijos y una parte muy importante de aquello que lo ha ayudado a soltar esa emoción.

"Tener que platicar, convivir y hablar de esas cosas a cámara sí ayuda porque en la vida real cuando estamos juntos queremos pasárnosla bien y no tocamos esos temas, hablamos de cosas padres y de repente ahí ha sido como de: ‘oigan hablen de alguna cosa que tengan ahí atorada’. Y la hablamos. Ha funcionado bastante bien como terapia", reconoció.

