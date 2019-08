Mayer propone rescate de foros

[email protected]

Pedir a la SEP que permita a alumnos asistir al cine durante clases y el rescate de espacios culturales para poner salas con costos accesibles, es lo que propone Sergio Mayer.

El presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados señala que ambas ideas beneficiarían la creación de públicos para cine mexicano.

Indica que le gusta la frase “Vámonos de pinta al cine”, para promover un programa piloto en colaboración con la Secretaría de Educación Pública y empresas privadas.

“Que logremos que los exhibidores, de alguna manera, nos presten sus salas para que los jóvenes de secundaria y preparatoria puedan ir al cine en el día”, señala el legislador de extracción morenista.

“Buscar que sea un programa nacional, pero que arranquemos de alguna manera en algunos estados como prueba piloto, incluyendo a la Ciudad de México, para ir conociendo el cine mexicano”, estima.

Durante el primer semestre de 2019, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, los filmes nacionales registraron 22.8 millones de asistentes, 58% más que en el mismo periodo del año pasado.

La queja de productores es que las cintas no permanecen en salas como un título estadounidense. A veces los llamados blockbuster llegan a ocupar más del 90% de salas existentes en la República.

Mayer indica que comenzará a recabar información en municipios y entidades para conocer espacios que pueden ser adaptados como cine.

Recuerda que recientemente se rescató el cine Linterna Mágica y piensa en el Teatro Ignacio López Tarso como salida para proyectar películas entre semana.

“Esto se me ocurrió ayer (jueves), voy a comenzar a solicitar información de en qué lugares podemos llevar a cabo las remodelaciones de los centros culturales, cines, teatros y hacer la adaptación”, indicó.

“Y quiero comprometer a la iniciativa privada a que nos ayude y aporte y que hagamos teatros comunitarios dignos, con costos accesibles para la comunidad que no tiene la posibilidad de ir a un cine, a un multicinema. Es evidente que hoy en día sólo un 20 o 30% del público nacional tiene acceso a los cines por los costos y estoy convencido que podemos ampliar ese mercado a través de crear mayores accesos”, considera el legislador.

Con la ley. Actualmente en la Cámara Baja se está analizando la Ley Federal de Cinematografía para proponer cambios.

Productores, directores, asociaciones como la ANDA y exhibidores, han asistido a mesas de trabajo.

Esta semana se vio el artículo referente a la exhibición, en un ambiente que no esperaba.

“Pensé iba ser complicado, sin embargo hubo cordialidad, tolerancia. Ha habido grandes aportaciones, llegando a consensos interesantes. No voy a decir los acuerdos porque cada que doy una declaración, la dan por hecho”, expresa.

Y recalca que la presencia de la Motion Pictures Asociation (MPA) se debe a que es un parlamento abierto en el que se escuchan a todas las voces.

“Por ejemplo, que una mujer que va a demandar a su marido por pensión, diga que él no puede estar, perdón, pero no. Es válido que se presenten todas las voces. (Además) La MPA ha distribuido y producido películas mexicanas, tiene todo el derecho de participar, no hay que descalificar por fobias o ideologías, de ninguna manera”, subraya.

No descarta la posibilidad de que se presente la propuesta de ley en un próximo periodo ordinario.